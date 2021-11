Mit dem Satz "Ich bin schwul - und das ist gut so" machte sich Klaus Wowereit auch über die Grenzen der politisch interessierten Öffentlichkeit berühmt. 13 Jahre lang war "Wowi" Regierender Bürgermeister von Berlin.

Er stand für Glanz und Glamour der deutschen Hauptstadt - die seinen Worten nach "arm, aber sexy" ist. Zuletzt wurde sein Name aber auch in Zusammenhang mit Pannenprojekten wie dem Berliner Großflughafen in Verbindung gebracht.