"Angélique, 2. Teil" (1965)

Die Rolle des jugendlichen Liebhabers war nicht unbedingt sein Fach. Aber Trintignant, der am Theater in Paris sein Handwerk gelernt hat, gefiel sich in dieser Romanverfilmung als "Schmutzpoet" Claude le Petit - und Filmpartner der attraktiven Michèle Mercier. Für ihn war dieser Kostümfilm ein Meilenstein zur Überwindung seiner starken Schüchternheit, die ihn seit seiner Kindheit plagte.