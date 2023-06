Kinder in Kolumbien aus Dschungel gerettet

Ihre Mutter war bei dem Absturz ums Leben gekommen. Das Überleben der vier indigenen Kinder führte ihre Großmutter vor allem auf die kämpferische Natur des ältesten Mädchens Lesly zurück, das sich bereits zuvor regelmäßig um seine Geschwister gekümmert habe. "Eine Freude für das ganze Land!", schrieb der kolumbianische Präsident Gustavo Petro. Er fügte hinzu: "Heute war ein magischer Tag, der uns ganz ohne Zweifel mit Freude erfüllt". Er sei beeindruckt von der Leistung und der Willenskraft der Kinder. "Sie waren allein, sie haben es aus eigener Kraft geschafft."

Der Armee zufolge wurden die Kinder etwa fünf Kilometer westlich der Absturzstelle gefunden. Am Samstag wurden sie in die kolumbianische Hauptstadt Bogotá geflogen. Krankenwagen hätten dort gewartet, um sie ins Krankenhaus zu bringen. Die Kinder gehören zum indigenen Volk der Huitoto, oft auch Witoto genannt. Huitoto-Kindern sei der Dschungel vertraut, hatte der Großvater der vier Überlebenden, Fidencio Valencia, gesagt. Sie lernten früh jagen, fischen und das Sammeln von essbaren Pflanzen.

Schlangen, Jaguare und Drogenbanden

In dem Gebiet des Absturzes leben allerdings auch Schlangen, Jaguare, Pumas und andere Raubtiere. Außerdem sind dort bewaffnete Drogenbanden aktiv. Am 1. Mai war das Kleinflugzeug vom Typ Cessna 206 im Amazonas-Regenwald im Süden Kolumbiens abgestürzt. Am 15. und 16. Mai wurden bei dem Wrack die Leichen der drei Erwachsenen an Bord gefunden. Es handelte sich um den Piloten, einen indigenen Anführer und die Mutter der vier vermissten Kinder, Magdalena Mucutui Valencia. Die Kinder aber waren verschwunden.

Ein vom kolumbianischen Verteidigungsministerium veröffentlichtes Video zeigte nun, wie die geretteten Kinder in einen Hubschrauber hochgezogen wurden, der in nahezu kompletter Dunkelheit über den hohen Bäumen des Regenwaldes schwebte. "Ja, die Kinder wurden gefunden", bestätigte der Großvater der Nachrichtenagentur AFP. "Ich möchte sie einfach sehen", sagte er sichtlich bewegt.

Eine "Kriegerin"

Großmutter Fátima Valencia nannte ihre Enkelin, die 13-jährige Lesly, eine "Kriegerin", die das Überleben der Kinder im Dschungel gesichert habe. "Wir haben uns nie entmutigen lassen", versicherte die Großmutter. Sie hoffe nun, das Sorgerecht für die Kinder zu erhalten und sie aufzuziehen. "Es wird mein Stolz sein. Meine Tochter (die bei dem Unfall getötet wurde) beobachtet mich, sie wird mich geistig ermutigen und mir Kraft geben."

Im Krankenhaus wird jetzt der Gesundheitszustand der Kinder überprüft Bild: John Vizcaino/AP Photo/picture alliance

In der Hoffnung, Lesly, den neunjährigen Soleiny, den vierjährigen Tien Noriel und die kleine Cristin, die im Dschungel ein Jahr alt wurde, zu retten, war ein großer Sucheinsatz mit 160 Soldaten und 70 Indigenen eingeleitet worden. Die Einsatzkräfte verfolgten ihre Spur und verloren dabei nie die Hoffnung, denn sie fanden eine Babyflasche, eine Schere, Schuhe, Windeln, zerkaute Früchte, Fußabdrücke und Notunterkünfte, die darauf schließen ließen, dass mindestens ein Kind noch lebte.

Für den Sucheinsatz hatte die Armee unter anderem Spürhunde, Hubschrauber und Satellitenbilder genutzt.

haz/se (afp, dpa, rtr)