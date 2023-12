Kiew: Schwerste Luftangriffe auf Ukraine seit Kriegsbeginn

Russland habe mehr als 120 Raketen und Marschflugkörper abgefeuert, sagt der ukrainische Oberbefehlshaber. In mehreren Städten wurden nach Angaben aus Kiew insgesamt mindestens 16 Menschen getötet.

Russland hat nach Angaben aus Kiew die schwersten Luftangriffe seit Kriegsbeginn auf die Ukraine ausgeführt. Insgesamt seien in mehreren Städten mindestens 16 Menschen getötet und etwa 100 verletzt worden, teilte der ukrainische Generalstaatsanwalt Andriy Kostin mit. Oberbefehlshaber Waleryj Saluschnyj sprach von 122 Raketen und Marschflugkörpern sowie von 36 Drohnen, die der Feind abgefeuert habe. Rund 70 Prozent davon habe die Flugabwehr zerstören können.

Die Attacke erfolgte demnach in mehreren Wellen aus verschiedenen Richtungen und unter Einsatz strategischer Bomber. Luftwaffensprecher Jurij Ihnat sagte im Fernsehen, Russland habe neben Drohnen iranischer Bauart auch Marschflugkörper sowie Hyperschall- und ballistische Raketen eingesetzt.

Kiew, Lwiw, Charkiw, Dnipro, Odessa ...

Landesweit hatte es Luftalarm gegeben. Berichte über Einschläge kamen unter anderem aus der Hauptstadt Kiew, aber auch aus Lwiw im Westen, Charkiw im Nordosten, Dnipro im zentralen Osten sowie - weiter südlich - aus Saporischschja und der Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer. Allein in Dnipro gab es nach Angaben der dortigen Militärverwaltung mindestens fünf zivile Todesopfer. Wie das Energieministerium mitteilte, fiel in vier Regionen im Norden und im Süden der Ukraine der Strom aus.

Explosion am Himmel über der ukrainischen Hauptstadt Bild: GLEB GARANICH/REUTERS

Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb auf Telegram, es habe erhebliche Schäden im zivilen Bereich gegeben. So seien etwa eine Entbindungsstation, Bildungseinrichtungen, ein Einkaufszentrum und viele private Wohnhäuser getroffen worden. Selenskyj erklärte, die Ukraine werde darauf antworten. Seine Aussagen unterlegte er mit einem Video, das ein völlig zerstörtes Einkaufszentrum zeigen soll.

Selenskyj: "Terror muss immer scheitern"

In seiner jüngsten Videoansprache hatte der Staatschef die Weltgemeinschaft für 2024 zum gemeinsamen Kampf gegen die russische Aggression aufgerufen. "Terror muss immer scheitern. Und alle von uns in der freien Welt müssen das zusammen sicherstellen", sagte Selenskyj.

Ruft für 2024 zum Kampf gegen die russische Aggression auf: Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine (Archivbild) Bild: AFP/Getty Images

Der Stabschef im Präsidialamt, Andrij Jermak, bat die westlichen Verbündeten erneut um weitere Militärhilfen. "Wir tun alles, um unseren Luftschutzschild zu stärken." Aber die Welt muss einsehen, dass wir mehr Unterstützung und Kraft brauchen, um diesen Terror zu stoppen", erklärte Jermak ebenfalls auf Telegram.

Die USA hatten am Mittwoch ihre vorerst letzte Militärhilfe für Kiew im Umfang von 250 Millionen Dollar (gut 226 Millionen Euro) freigegeben. Eine Einigung auf neue Hilfen ab dem kommenden Jahr war zuletzt am Widerstand der oppositionellen Republikaner im US-Kongress gescheitert. Russland hatte im Februar 2022 den großflächigen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen. Regelmäßig beschießt das russische Militär dabei auch zivile Einrichtungen hinter der Front, um die Widerstandskraft der Ukrainer zu brechen.

jj/wa (dpa, afp, rtr, ap)