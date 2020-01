Kanal Istanbul: Erdogans Traum - Istanbuls Albtraum

Istanbul Airport: Der große Umzug

Nur die Sonne schien nicht

Turkish Airlines bezog an diesem Wochenende ihr neues Drehkreuz. Der Umzug begann um 03:00 Uhr und endete planmäßig am 6. April. "Ein Morgen, an dem die Sonne auf die türkische Luftfahrt scheint und Flugzeuge am Istanbul Airport abheben und landen", so hatte der Airline-Chef schon vor dem Umzug geschwärmt. Das mit der Sonne allerdings klappte nicht.