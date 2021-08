Kajak-Vierer der Männer holt Olympia-Gold

Schlagmann Max Rendschmidt, Routinier Ronald Rauhe, Tom Liebscher und Max Lemke wurden ihrer Favoritenrolle im Kajak-Vierer über 500 Meter gerecht und verwiesen den Rivalen Spanien knapp auf Rang zwei. Bronze ging an die Slowakei. Als es geschafft war, stieg der 39 Jahre alte Rauhe als Erster aus dem Boot und umarmte erst Schlagmann Rendschmidt und dann seine beiden anderen Teamkollegen innig. Für Deutschlands erfolgreichsten Kanuten war es nach über zwei Jahrzehnten Weltklasse der letzte Schlag am Paddel gewesen. Der 16-fache Weltmeister Rauhe hat nach Bronze in Sydney 2000, Gold in Athen 2004, Silber 2008 in Peking im Kajak-Zweier und Bronze 2016 in Rio im Einer nun Gold im Vierer hinzugefügt.

Der deutsche Kajak-Vierer hat in der letzten Frauen-Regatta einen Medaillengewinn verpasst. Die Kanutinnen Sabrina Hering-Pradler, Melanie Gebhardt, Jule Hake und Tina Dietze zeigten am Samstag im Finalrennen zwar eine ordentliche Vorstellung, doch es reichte nur zu Platz fünf. Gold holte sich der Kajak-Vierer aus Ungarn vor Belarus und Polen.

Das Canadier-Duo Lisa Jahn und Sophie Koch ist Vierter geworden. Das Duo aus Berlin und Karlsruhe musste über die 500 Meter-Distanz die Boote aus China, der Ukraine und Kanada ziehen lassen.

Für die Rennsport-Kanuten des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) war es im letzten Rennen der Spiele das erste Gold. 2016 in Rio hatte die DKV-Mannschaft noch vier Olympiasiege gefeiert.

Brendel ohne Chance im Einer-Canadier

Ohne Chance im Einer-Canadier: Sebastian Brendel

Der dreimalige Canadier-Olympiasieger Sebastian Brendel hat auf seiner Paradestrecke eine Medaille deutlich verpasst. Er scheiterte im Einer über 1000 Meter als Siebter schon im Halbfinale, im folgenden B-Finale wurde er Zweiter. Brendel hatte 2012 und 2016 auf dieser Strecke Gold gewonnen. "Ich habe gemerkt, dass ich mit den Besten nicht mithalten kann. Ich wollte meiner Familie und allen nochmal zeigen, dass ich kämpfe", sagte der 33 Jahre alte Brendel, der im Zweier an der Seite von Tim Hecker Bronze geholt hatte.

An ein Karriereende denke er noch nicht: "Ich hoffe, dass ich den Sport noch ein bisschen machen kann. Ob es bis Paris 2024 reicht, weiß ich noch nicht. Das ist noch ein langer Weg." Einziger Trost für Brendel: Gold ging an den Brasilianer Isaquias Queiroz dos Santos, der seinen Sohn einst nach seinem großen Vorbild "Sebastian" benannt hatte. Conrad Scheibner schaffte es ins A-Finale, mehr als Rang sechs war aber nicht drin.

Melat Kejeta läuft beim Frauen-Marathon auf Rang sechs

Melat Kejeta flüchtet mit 13 Jahren aus Äthiopien nach Deutschland

Im Ziel riss sie die Arme wie eine Siegerin hoch. Am Ende ist Melat Kejeta Olympia-Sechste im Frauen-Marathon in Sapporo und auch eine Gewinnerin geworden. Aus ihrer Heimat Äthiopien musste die 28-Jährige als Teenager flüchten, um ihr Leben zu retten. 13 Jahre später ist sie im deutschen Nationaltrikot in der absoluten Weltspitze angekommen. "Mein Ziel war, eine Medaille zu bekommen für Deutschland", sagte Kejeta und entschuldigte sich, dass es nicht geklappt hat: "Es tut mir leid."

In 2:29:16 Stunden kam die schüchterne Athletin, die für das Laufteam Kassel startet, nach den 42,195 Kilometern ins Ziel; lediglich 116 Sekunden langsamer als die Siegerin Peres Jepchirchir (Kenia/2:27:20). "Es war unglaublich warm", sagte Kejeta nach der Lauf-Tortur erschöpft. Morgens um sechs Uhr war es 29 Grad Celsius heiß bei 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. Außerdem plagten sie während des Rennens Magenprobleme, die sie ebenso wie die Hitze niederkämpfe. "Ich habe geträumt, als Kind bei Olympia dabei zu sein", sagte Kejeta, die 30 Kilometer in der Spitzengruppe mithalten konnte und feststellte: "Ich habe meinen Traum erfüllt und bin sehr, sehr zufrieden."

Zweitbeste deutsche Läuferin war Deborah Schöneborn. Die Berlinerin erreichte den 18. Platz in 2:33:08 Stunden. Auf den 31. Rang kam die Frankfurterin Katharina Steinruck (2:35:00).

US-Basketballer holen viertes Olympia-Gold in Folge

Kevin Durant gewinnt seine dritte Goldmedaille bei Olympischen Spielen

NBA-Superstar Kevin Durant hat die US-Basketballer zum vierten Olympiasieg nacheinander geführt. Der Gold-Favorit wurde seiner Rolle im Endspiel gerecht und setzte sich gegen Frankreich mit 87:82 (44:39) durch. In der Saitama Super Arena war Durant von den Brooklyn Nets mit 29 Punkten bester Werfer seines insgesamt souveränen Teams. Die Amerikaner gewannen nach Triumphen in Peking, London und Rio auch in Tokio und feierten das insgesamt 16. Gold in einer ihrer Paradesportarten. Für Frankreich, das den ersten Olympiasieg erneut verpasste und zum dritten Mal Silber holte, trafen Rudy Gobert und Evan Fournier (jeweils 16) am sichersten.