Johan Nijenhuis über seine Dramaserie zum Klimawandel

Als der niederländische Filmproduzent Johan Nijenhuis sein erstes Erdbeben erlebt, ist er 16 Jahre alt und Austauschschüler in Los Angeles, Kalifornien.

"Jede Person bekam gesagt, was zu tun ist, wenn ein Erdbeben Los Angeles trifft. Alle Schülerinnen und Schüler mussten sich unter die Tische begeben. Uns wurde erklärt, wie man ein Nachbeben erspürt, was zu tun ist, wenn das Gebäude einstürzt, und wo man sich versammeln muss, um zu den Rettungskräften zu gelangen", erzählt er im DW-Interview.

Produzent Johan Nijenhuis

Damals habe er sich gefragt, wie seine kalifornischen Freundinnen und Freunde ihr ganzes Leben in einem Erdbeben gefährdeten Gebiet leben könnten. Sie erwiderten, dass es beachtlich sei, dass sich ausgerechnet einer aus den Niederlanden so etwas frage, der aus einem Land käme, in dem ein Großteil der Landmasse unter dem Meeresspiegel liege.

"Aus ihrer Sicht sind wir die Dummen. Das Seltsame ist, dass wir nie für den Ernstfall trainieren. Ich denke, dasselbe gilt für die deutschen Städte, die aktuell betroffen sind", so Nijenhuis mit Verweis auf die derzeitigen Überschwemmungen in weiten Teilen Westdeutschlands. "Wir haben nie wirklich darüber nachgedacht, was zu tun ist, wenn das Wasser kommt."

Naturkatastrophen im Film Flood (1976) Durch heftige Regenfälle ist der Wasserstand des Stausee bei Brownsville stark angestiegen. Als ein Hubschrauberpilot durch Zufall einen Riss im Staudamm entdeckt, informiert er sofort die Stadt. Doch der Bürgermeister glaubt nicht an einen Dammbruch. Die Katastrophe ist unvermeidlich. "Flood" war mit 2,6 Millionen Dollar die bis dato teuerste Produktion fürs US-Fernsehen.

Naturkatastrophen im Film Waterworld (1995) Die Polkappen sind geschmolzen, die Kontinente überflutet. Nur wenige Menschen leben noch auf künstlichen Atollen oder Booten. Natürlich gibt es auch Bösewichte: Die entführen ein Kind, weil es eine Tätowierung auf dem Rücken hat, die den Weg zur einzigen noch verbleibenden Insel auf der Erde weist: "Dryland". Eine Filmkulisse wurde während der Dreharbeiten von einem Sturm zerstört.

Naturkatastrophen im Film Beasts of the Southern Wild (2012) Ganz anders diese Filmfabel: Ein sechsjähriges Mädchen überlebt eine Sturmflut in den Sümpfen Louisianas und kann sich durch ihre unerschütterliche Fantasie aufrecht halten. Sie glaubt an das Gleichgewicht im Universum: "Geht etwas kaputt, selbst das allerkleinste Teil, geht auch das ganze Universum kaputt." Für ein Minibudget ist Regisseur Benh Zeitlin ein beeindruckendes Filmdebüt gelungen.

Naturkatastrophen im Film 2012 (2009) Ein Minibudget ist nichts für Regisseur Roland Emmerich. Er fährt alles auf, was an Getöse und Zerstörung im Kino möglich ist. In dieser Mutter aller Klimakatastrophenfilme erfrieren, ertrinken, verbrennen sechs Milliarden Erdbewohner. Die gigantische Zerstörungsorgie ist ebenso absurd wie faszinierend. Ein Glück, dass die Ursache diesmal nicht am Menschen liegt, sondern an der Sonne.

Naturkatastrophen im Film The Day After Tomorrow (2004) Bereits Jahre vor "2012" hat Emmerich, Spezialist für gigantomanische Zerstörung, ein beklemmendes Szenario geschaffen: Auf einer Weltklimakonferenz warnt ein Wissenschaftler vor einem dramatischen Klimawandel, der eine neue Eiszeit mit sich bringt. So geschieht es auch. Erst suchen gewaltige Stürme die Welt heim, gefolgt von noch gewaltigeren Flutwellen - und schließlich die Kälte.

Naturkatastrophen im Film Geostorm (2017) Bei einer Hitzewelle sterben zwei Millionen Menschen. Hauptstädte stehen unter Wasser, das Wetter spielt verrückt. Ein gigantisches Satellitensystem im All soll nun das Wetter steuern. Eine Zeit lang funktioniert das Geoengeneering. Doch dann macht sich die wichtigste Kontrollstation im All selbständig und schickt Eiszeiten und Hitzewellen. Schließlich droht ein alles vernichtender Megasturm.

Naturkatastrophen im Film Hell (2011) Ein deutscher Film. Eine grelle, staubige, verdorrte Welt. "Hell" steht für das Licht und die Hölle - die Sonne ist der Feind der Menschheit, ihre Strahlung ist tödlich, nur wenige haben Sonnenstürme und andere Katastrophen überlebt. Die Menschen tun sich gegenseitig unvorstellbare Dinge an, um zu überleben. Ein apokalyptisches Gesellschaftspanorama, das mit US-Produktionen mithalten kann.

Naturkatastrophen im Film Snowpiercer (2014) Das Versprühen chemischer Kältemittel soll die globale Erwärmung aufhalten. Der Versuch misslingt und mündet in eine Eiszeit. Im Jahr 2031 leben noch rund 1000 Menschen in einem Zug, dem Snowpiercer. Selbst in der Katastrophe herrscht ein Zwei-Klassen-System. Die Geschichte basiert auf einer französischen Graphic Novel, die auch Vorlage für die 2020 gestartete, gleichnamige Netflix-Serie ist.

Naturkatastrophen im Film The Happening (2008) In "The Happening" von M. Night Shyamalan schlägt die Natur zurück - und zwar perfide: Pflanzen setzen ein Nervengift frei, das die Menschen in den Suizid treibt. Besonders große Menschenansammlungen sind von der Abwehrreaktion des Planeten betroffen, kleinere wirken weniger bedrohlich. Eine gruselige Warnung vor den Folgen der Überbevölkerung und Umweltverschmutzung.

Naturkatastrophen im Film Interstellar (2014) In Christopher Nolans Sci-Fi-Thriller startet Matthew McConaughey auf der Suche nach neuen Lebenswelten ins All. Auf der Erde setzen Staubstürme und Plagen den Menschen und Pflanzen zu. Es ist eine Frage der Zeit, bis das Überleben auf unserem Planeten nicht mehr möglich sein wird. Was die gestörte Biosphäre verursacht, lässt Nolan offen, die Parallelen zum Klimawandel sind jedoch eindeutig.

Naturkatastrophen im Film WALL·E (2008) Im Jahr 2805 ist die Erde infolge von Massenkonsum und Vermüllung schon seit Jahrhunderten unbewohnbar. WALL·E ist nach 700 Jahren der einzig verbliebene Müllroboter. In einem Raumschiff trifft er auf Menschen, die mangels Gravitation fettleibig und dumpf geworden sind. Ein laut Lexikon des internationalen Films "formal wie inhaltlich radikaler Animationsfilm", prämiert mit einem Oscar. Autorin/Autor: Silke Wünsch, Torsten Landsberg



Mangelnde Vorbereitung auf Hochwasser

Die Vorbereitung, beziehungsweise mangelnde Vorbereitung auf eine solche Katastrophe, war Schwerpunkt seiner sechsteiligen Miniserie "The Swell - Wenn die Deiche brechen" (Regie: Hans Herbots). Die Produktion von 2016 geht der Frage nach, was passiert, wenn der stärkste Sturm der Geschichte die Niederlande und das benachbarte Belgien trifft.

Erzählt wird das Drama mittels verschiedener Handlungsstränge: Da ist der Ministerpräsident, der über Massenevakuierungen nachdenkt. Die Wärter eines unter dem Meeresspiegel gelegenen Gefängnisses müssen sich mit den aufgebrachten Insassen auseinandersetzen. Und eine Familie betrauert den Verlust ihres Kindes, das von den Wassermassen mitgerissen wurde.

Bei seinen Recherchen für die Miniserie stieß Nijenhuis auf einige interessante Berichte. Einer davon handelte von einer Übung der niederländischen Feuerwehr und des Rettungsdienstes, bei der 60 Bewohnerinnen und Bewohner eines Seniorenheims evakuiert werden mussten. Darunter waren auch immobile Menschen, die mit ihren Betten nach draußen gebracht werden mussten.

"Sie (die Rettungskräfte, Anm. d. Red.) machten einen wunderbaren Job. Sie hatten die erste Person innerhalb von zwei Stunden draußen! Stellen Sie sich also vor: Was würde passieren, wenn Sie 60 ältere Menschen evakuieren müssten? (...) Man muss diese Leute auf die richtige Art und Weise rausbringen."

Das Ergebnis dieser Übung steht im Kontrast zu dem, was vergangene Woche in der Realität geschah, als das Hochwasser Sinzig, eine Stadt im schwer überfluteten Kreis Ahrweiler, traf. Dort ertranken zwölf Personen in einem Heim für Behinderte, weil sie nicht rechtzeitig evakuiert wurden.

Verheerende Überschwemmung in Dernau in der Eifel

Hydrologin Cloke: "Ein monumentales Versagen des Systems"

Obwohl Nijenhuis bislang nicht persönlich von Hochwasserereignissen betroffen war, recherchierte er das Hochwasserrisiko für Amsterdam, nachdem seine Ex-Frau, die er als "Prepperin" bezeichnet - eine Person, die sich minutiös auf den Katastrophenfall vorbereitet - vorgeschlagen hatte, ihr Haus aufzugeben und in einen höher gelegenen Ort zu ziehen.

"Ich fand heraus, dass Amsterdam eigentlich ein ziemlich sicherer Ort ist. Das historische Zentrum ist hoch genug gelegen", so Produzent Nijenhuis. Aber nur sehr wenige Menschen in den Niederlanden wüssten, wie hoch ihre Häuser liegen und welche Flutrisiken ihnen drohen.

Die deutschen Flutopfer waren weitgehend unvorbereitet auf das Ausmaß der Verwüstung, und viele fragen sich nun, warum die Behörden nicht auf die Hochwasserwarnung, die Anfang vergangener Woche vom Europäischen Flutwarnsystem (EFAS) herausgegeben wurde, reagierten.

Hannah Cloke, Professorin für Hydrologie an der Reading University im Vereinigten Königreich, hat EFAS mit aufgebaut. Gegenüber der US-Zeitung"Politico" nannte sie die Zahl der Todesopfer in Deutschland "ein monumentales Versagen des Systems". "Ich hätte erwartet", so Cloke, "dass die Menschen evakuiert werden. Man erwartet nicht, dass im Jahr 2021 so viele Menschen bei Überschwemmungen sterben."

Nijenhuis: Flüsse gefährlicher als das Meer

2009 produzierte Nijenhus außerdem den Katastrophenfilm "De Storm" (Regie: Ben Sombogaart), der von der Nordseeflut von 1953 handelt. Die Niederlande, Nordwest-Belgien, England und Schottland waren damals betroffen. Eine Kombination aus Wind, Flut und niedrigem Druckführte dazu, dass die meisten Deiche brachen und das Land bis zu 5,6 Meter überflutet wurde.

Im Südwesten der Niederlande wurden daraufhin die Deltawerke gebaut, ein Schutzsystem gegen Hochwasser und Sturmfluten an den meisten Flussmündungen.

"Der Film ('De Storm', Anm. d. Red.) wurde natürlich von den historischen Ereignissen inspiriert, aber die Serie ('The Swell - Wenn die Deiche brechen', Anm. d. Red.) ist sehr stark davon inspiriert, wie gut wir jetzt geschützt sind. Als ich für die Serie recherchierte, stellte ich fest, dass sich die meisten Menschen in den Niederlanden Sorgen machen, dass das Meer das Land überflutet. Aber tatsächlich sind Flüsse, die das Land überfluten, eine viel realistischere Gefahr", so Nijenhuis.

Ein Teil der Deltawerke aus der Luft: Sie sollen Millionen Menschen im Südwesten der Niederlande vor Überschwemmungen schützen

Geschärftes Bewusstsein für den Klimawandel?

Können Serien wie "The Swell" oder Filme und Bücher mit ähnlichem Inhalt dazu beitragen, mehr Bewusstsein für den Klimawandel zu schaffen, oder lösen sie vielmehr unnötige Ängste aus?

Nijenhuis sagt, dass die Reaktionen, die er zu seiner Miniserie auf Twitter gesehen habe, zeigen, dass "die Gefahr für viele Menschen real geworden ist, und diejenigen, die sich Sorgen gemacht haben, haben nachgeforscht."

Trotzdem hätten die jüngsten Überschwemmungen in Westeuropa weit mehr Bewusstsein geschaffen, als es eine Serie je könnte.

"Ich denke, 99 Prozent der Menschen in unseren beiden Ländern stimmen zu, dass der Klimawandel da ist und fragen sich, zu welchem Teil der Mensch dazu beigetragen hat. Der Klimawandel ist da... es ist beinahe zu spät, ihn aufzuhalten. Was wir jetzt lernen sollten, ist, wie wir uns schützen können."

Umgang mit dem Planeten im steten Wandel

Obwohl Nijenhuis einen Film und eine Serie produziert hat, die auf unheimliche Weise die derzeitige Situation in Westeuropa vorweggenommen haben, sei er kein Pessimist.

Er habe beobachtet, dass sich der Umgang des Menschen mit dem Planeten alle 50 Jahre ändere. Der Transport habe sich zum Beispiel von wasserbasierten zu landbasierten Methoden gewandelt, sagt er.

"Das Gleiche gilt für die Energienutzung. Vor 100 Jahren waren es Kohle und Holz. Dann sind wir auf Gas umgestiegen, und jetzt müssen wir auf Solar- und vielleicht Kernenergie umsteigen. Diese Veränderungen passieren alle 50 oder 100 Jahre, und das Gleiche gilt für die Art und Weise, wie wir uns vor dem Wasser schützen."

Tragische Todesfälle verhindern

Das bedeute aber auch, dass man überdenken muss, wohin neue Häuser gebaut werden. Nijenhuis erklärt, wie in den Niederlanden Landwirte ignoriert wurden, die davor warnten, Häuser zu nahe an Gewässer zu bauen - zum Nachteil der Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer.

"Wir müssen uns genau ansehen, wo wir Häuser errichten. Aus der Serie habe ich gelernt, dass bestimmte Gebiete von Überschwemmungen und Wasserpegelanstiegen betroffen sein werden. Man kann nicht verhindern, dass ein Boden ab und zu nass wird; wir sollten aber dafür sorgen, dass wir keine tragischen Todesfälle haben, wenn es dazu kommt."

Übersetzung aus dem Englischen: Bettina Baumann