Hippie-Ikone Jimi Hendrix wäre 80 geworden

The Jimi Hendrix Experience

In England entsteht 1966 "The Jimi Hendrix Experience" mit Mitch Mitchell (links) an den Drums und Bassist Noel Redding. Sie arbeiten direkt am ersten Album, das 1967 erscheint. "Are You Experienced" steigt sofort auf Platz 2 der UK-Charts. Auf Platz 1 stehen die Beatles - auch sie sind Fans von Hendrix - mit "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band".