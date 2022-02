Norwegen

Jens Stoltenberg: Von der NATO zu Norwegens Zentralbank

Einen solch beherzten Wechsel gibt es in Politik und Wirtschaft nicht einmal alle Jahre: Der Generalsekretär der Militärallianz heuert in seinem Heimatland als Notenbank-Chef an.

Noch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bei einer Rede im Juli 2021 in Norwegens Hauptstadt Oslo