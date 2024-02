Vor Beginn des Krieges in ihrer Heimat Bosnien und Herzegowina war Jasmina Mitarbeiterin des staatlichen Radio- und Fernsehsenders RTV in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo, dann in der PR-Abteilung des dortigen VW-Werks. Nach ihrer Ankunft in Deutschland arbeitete sie für Abgeordnete im Bundestag, dann ging sie zu DW.

Im Mittelpunkt von Jasminas Interesses stehen Menschenrechte, Vergangenheitsbewältigung , Versöhnung und die Entwicklung der Demokratie auf dem Westbalkan.