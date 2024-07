Der Reuters-Fotograf Kim Kyung-Hoon hat über acht Monate hinweg LGBTQ-Paare getroffen, die sich in Hochzeits-Fotostudios in Tokio und Yokohama ablichten ließen. Er hat jene, die einverstanden waren, noch einmal porträtiert - und zwar so, dass ihre Identitäten geschützt bleiben. Viele berichten von Diskriminierungen und halten ihre Beziehungen vor Teilen ihres Umfelds geheim.