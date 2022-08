Janet Yang neue Präsidentin der Oscar-Akademie

Der Vorstand der Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) wählte die US-Filmproduzentin zur Nachfolgerin des bisherigen Präsidenten David Rubin, wie die Organisation am Dienstag (2.08.) mitteilte. Die 66-jährige Janet Yang ist unter anderem bekannt für den 2020 für den Oscar nominierten Animationsfilm "Die bunte Seite des Mondes", das Drama "Töchter des Himmels" (1993) und "Larry Flynt - Die nackte Wahrheit" (1996), ein Film über den Verleger und Hustler-Magazin-Gründer.

Mit Yang wird der Posten zum vierten Mal in der Geschichte der Organisation von einer Frau bekleidet. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) vergibt mit den Academy Awards, besser bekannt unter ihrem Spitznamen "Oscars", jährlich die bekanntesten Filmpreise der Welt.

David Rubin (r. neben Samuel L. Jackson und Janet Yang) verlässt nach drei Jahren den Posten an der Spitze der Oscar-Akademie

Mehr Vielfalt bei Hollywoods Filmpreisen

"Janet ist eine außerordentlich engagierte und strategische Führungspersönlichkeit, die eine unglaubliche Leistung für die Academy erbracht hat", so Bill Kramer, Geschäftsführer der AMPAS. Er fügte hinzu, dass die Produzentin maßgeblich daran beteiligt gewesen sei, mehrere Initiativen in den Bereichen Mitgliederwerbung sowie Gleichberechtigung, Vielfalt und Inklusion auf den Weg zu bringen und zu fördern.

2020 hatte die Akademie unter anderem neue Maßnahmen angekündigt, um Vielfalt und Gleichstellung in den eigenen Reihen sowie bei der Nominierung und der Preisvergabe zu fördern. In den letzten Jahren war die Akademie zunehmend in die Kritik geraten: Unter anderem wurde ihr mangelnde Diversität vorgeworfen. 2015 kam es unter dem Schlagwort #OscarsSoWhite (Oscars so weiß) zu Boykottaufrufen gegen die Oscar-Verleihung. Unter anderem schlossen sich George Clooney, Spike Lee und Will Smith den Protesten an und monierten die vermeintliche Einseitigkeit der Nominierungen.

Eine Maßnahme der Akademie, um den Protesten zu begegnen, war es, die Zahl ihrer Mitglieder, die weiblich sind oder einer Minderheit angehören, zu verdoppeln. Somit stieg die Zahl ihrer Mitglieder in den letzten Jahren von rund 6000 auf rund 10.000. Die nächste, dann 95. Oscar-Vergabe ist für den 12. März 2023 in Hollywood geplant.

Helmut Newton: Der Starfotograf, Hollywood und die anderen Diva im Pool Die Ausstellung "Hollywood" im Berliner Museum für Fotografie stellt einen Dialog zwischen den Fotografien Helmut Newtons und denen anderer Fotografinnen und Fotografen her. Darunter: Eve Arnold, Anton Corbijn, Ruth Harriet Louise, Inge Morath, Steve Schapiro, Julius Shulman, Alice Springs und Larry Sultan. Im Bild: Filmdiva Elizabeth Taylor in einem Porträt von Helmut Newton für Vanity Fair.

Helmut Newton: Der Starfotograf, Hollywood und die anderen Filmstill oder Inszenierung? Helmut Newton bewunderte Hollywood und bezog sich in seiner Arbeit immer wieder auf das Kino und stellte auch Filmszenen nach. Einige seiner Modeinszenierungen wirken geradezu kinematografisch, und auch für seine Porträts ließ er sich von der Ästhetik kunstvoller Filmstills inspirieren. Hier setzt er die Schauspielerin Sigourney Weaver 1983 in Szene - ganz im Stil eines David Lynch.

Helmut Newton: Der Starfotograf, Hollywood und die anderen Dialog mit der Traumfabrik Die Ausstellung präsentiert außerdem dokumentarische Arbeiten sowie Porträts und Filmstills. In Vitrinen sind Fotografien von George Hurrell sowie Publikationen von Annie Leibovitz und dem Künstler Ed Ruscha zu sehen. Diese Set-Fotografie von Steve Schapiro zeigt Jack Nicholson als Jake Gittes am Set von "Chinatown".

Helmut Newton: Der Starfotograf, Hollywood und die anderen Verführerischer Starkult Porträts von Schauspielerinnen und Schauspielern aus der frühen Hollywood-Zeit ermöglichen einen Blick auf einen weiteren Aspekt der Traumfabrik: den Starkult. Ruth Harriet Louise und George Hoyningen-Huene gehören zu den berühmten Porträtfotografen jener Zeit. Hier ist Filmstar Judy Garland auf einem Bild von Hoyningen-Huene aus dem Jahr 1945 zu sehen.

Helmut Newton: Der Starfotograf, Hollywood und die anderen Glitzerwelt mit Schattenseite 1930 löste George Hurrell Ruth Harriet Louise als wichtigsten Hollywood-Porträtkünstler der Filmstudios ab. Die Ausstellung präsentiert eine Portfolio-Mappe mit Aufnahmen Hurrells. Als Kontrastprogramm hängen nebenan Farbaufnahmen aus Larry Sultans Bildserie "The Valley", in der er die Pornofilmindustrie nahe Hollywoods abbildet. Hier zu sehen: Pornostar Sharon Wild.

Helmut Newton: Der Starfotograf, Hollywood und die anderen Schwarz-Weiß-Porträts von Anton Corbijn So schlägt die Ausstellung in einem Raum den historischen Bogen über ein ganzes Jahrhundert: von den Starporträts der 1920er-Jahre bis in die heutige Zeit Hollywoods. Hingucker sind auch die fünf großen Schwarz-Weiß-Porträts aus Los Angeles von Anton Corbijn, darunter Clint Eastwood, Tom Waits und die britische Sängerin und Schauspielerin Marianne Faithfull.

Helmut Newton: Der Starfotograf, Hollywood und die anderen Los Angeles' Straßen als Bühne In einem weiteren Ausstellungsraum liegt der inhaltliche Schwerpunkt auf der Stadt Los Angeles. Neben Ed Ruschas berühmtem Fotoporträt des Sunset Strip "Every Building at the Sunset Strip" aus dem Jahr 1966 ist Street Photography von Alice Springs zu sehen. Sie hat 1984 auf der Melrose Avenue die Gegenkultur der Punks und Mods dokumentiert.

Helmut Newton: Der Starfotograf, Hollywood und die anderen Ikone bei der Arbeit Auch die Magnum-Fotografinnen Eve Arnold und Inge Morath sind vertreten, die 1960 die Dreharbeiten zum John-Huston-Film "Misfits" fotografieren durften. Auf diesem Bild von Eve Arnold ist Marilyn Monroe zu sehen, wie sie einige Zeilen aus dem Drehbuch memorisiert.

Helmut Newton: Der Starfotograf, Hollywood und die anderen Hinter den Kulissen Dieses Bild von Inge Morath zeigt Marilyn Monroe und Arthur Miller nach einem Drehtag in ihrem Hotelzimmer in Reno, Nevada. Die Ausstellung "Hollywood" der Helmut Newton Stiftung ist bis zum 20.11.2022 im Museum für Fotografie in Berlin zu sehen. Autorin/Autor: Philipp Jedicke



ash/suc (dpa/afp)