Das China-Syndrom (1979)

Der Thriller von James Bridges über einen fiktiven Störfall in einem Kernkraftwerk wird von der Atomindustrie geschmäht. Doch der Film erlangt unerwartete Relevanz: Zwölf Tage nach dem Kinostart ereignet sich ein realer Störfall in einem Kernkraftwerk in Pennsylvania. Fonda (hier mit Michael Douglas (l.) und Daniel Valdez (r.)) wird erneut für den Oscar nominiert.