Berühmt wurde sie 1969 mit dem Lied "Je t'aime". In über 40 Filmen trat Jane Birkin auch als Schauspielerin auf. 1967 bekam sie in Cannes die Goldene Palme, später in Locarno den Goldenen Leoparden für ihr Lebenswerk.

Jane Birkin wurde am 14. Dezember 1946 in London geboren, seit Ende der 1960er Jahre lebt sie in Frankreich. Ihren internationalen Durchbruch hatte Birkin in der Rolle eines Fotomodells in Michelangelo Antonionis Kultfilm "Blow Up", der 1967 bei den Filmfestspielen in Cannes die Goldene Palme erhielt. Bei den Dreharbeiten lernte sie den Komponisten und Chansonnier Serge Gainsbourg lernen, mit dem sie das Skandallied "Je t'aime", das einen Orgasmus besingt, einspielte. Es war ihr einziger internationaler Erfolg als Sängerin.