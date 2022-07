"James Webb"-Teleskop zeigt erste Bilder des frühen Universums

Hubble's schönste Bilder

Auge im All

Seit 1990 rast der Veteran der Weltraumteleskope um die Erde, in 600 Kilometern Höhe und mit etwa 28.000 Kilometern pro Stunde. Hubble ist elf Meter lang und wiegt rund elf Tonnen - ist also in etwa so groß und so schwer wie ein Bus.