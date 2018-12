Jakobsweg meldet erneut Pilger-Rekord

Eine kleine Geschichte des Pilgerns

Jenseits des Ackers gehen

Das Wort Pilger geht zurück auf den lateinischen Begriff "Peregrinus". Der wiederum setzt sich zusammen aus "per" (über, durch) und "ager" (Acker). Demnach ist ein Peregrinus/Pilger jemand, der seinen Weg "über den Acker" (per ager) oder über den Acker hinaus macht oder über das Land. Das Wort pilgern ("peregrinari") steht also für "wandern", "unterwegs sein“ oder auch "in der Fremde sein".