In den 90er Jahren schloss Jörg Strohschein erfolgreich eine Lehre zum Sozialversicherungsfachangestellten in Hannover ab. Allerdings war der Sport schon seit Kindesbeinen das A und O für ihn - als überaus aktiver Fußballer und Tennisspieler. Was lag dann näher als in der Folge ein Studium an der Deutschen Sporthochschule anzufangen? Dieses endete mit dem Abschluss Diplom-Sportwissenschaftler.

Die parallele Arbeit im Journalismus - hauptsächlich bei der Westdeutschen Zeitung in Düsseldorf - mündete in einem Volontariat bei der WZ, bei dem er zum Redakteur ausgebildet wurde. Während dieser Zeit und in der Folge als freier Mitarbeiter kümmerte er sich über 20 Jahre lang intensiv vor allem um die Berichterstattung über den FC Schalke 04 und Bayer 04 Leverkusen. Aber auch Tennis fand immer wieder Raum in seiner Berichterstattung.

Sein Weg führte dann in die Redaktion der ARD-Sportschau und zur Deutschen Welle. Die eigene Aktivität beschränkte sich irgendwann nur noch auf Tennis, der Blick für den Fußball - insbesondere auf Schalke 04 und die Bundesliga ist dabei aber nie abhanden gekommen. Zudem spielen sportgesellschaftliche und -wissenschaftliche Themen zusätzlich eine immer größere Rolle bei der Themenauswahl.