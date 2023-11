Harry Kane: Der Unterschiedsspieler des FC Bayern

So langsam dürfte der Platz geringer werden im Hause Kane. Zumindest in dem Hotelzimmer, in dem der Angreifer des FC Bayern seit seinem Wechsel im Sommer aus England von den Tottenham Hotspur zum deutschen Rekordmeister wohnt. Jedes Mal, wenn Harry Kane drei Tore in einem Spiel erzielt, nimmt er sich einen Ball als Erinnerung mit. So auch an diesem Dortmunder Herbst-Abend. Beschwingt schlenderte Kane nach dem hochverdienten 4:0 der Münchner gegen Borussia Dortmund und der verdienten Dusche - mit dem (Erfolgs-) Ball in einer Plastiktüte verstaut - in den FCB-Mannschaftsbus.

Drei Tore gegen Bochum, drei gegen Darmstadt, drei in Dortmund: "Der muss langsam das Hotelzimmer wechseln", empfiehlt Mitspieler Thomas Müller: "Oder doch endlich mal ein Haus finden, das dazu passt, dass er die ganzen Hattrick-Bälle gut unterbringt."

Torhüter Neuer voll des Lobes

Auch wenn Kane in München selbst noch keine neue Heimat gefunden hat, beim FC Bayern ist er in jedem Fall angekommen. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft ist nahezu unverzichtbar für sein neues Team. 15 Tore in zehn Bundesligapartien schaffte noch nicht einmal Gerd Müller. Kane stellt derzeit sogar den "Bomber der Nation" in den Schatten. Vom zum FC Barcelona abgewanderten Robert Lewandowski spricht mittlerweile kaum noch jemand in der bayerischen Metropole.

"Die ganzen Abläufe und Aktionen, die er alle schon erlebt hat, hat er natürlich nicht in England gelassen. Sondern die hat er mitgebracht zu uns", sagte der Torhüter Manuel Neuer. Dies zeige Kane "in höchster Bravour" nun regelmäßig beim FC Bayern. "Wir sind sehr froh, ihn in unserer Mannschaft zu haben."

Manuel Neuer (M.) und Harry Kane (r.) bilden eine erfolgreiche Achse beim FC Bayern Bild: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

Topstürmer arbeiten mit

100 Millionen Euro sollen die Münchner als Ablösesumme vor ein paar Monaten auf die britische Insel für Kane überwiesen haben. Rund 25 Millionen Euro brutto inklusive möglicher leistungsabhängiger Prämien soll der Top-stürmer im Jahr vom FCB erhalten. Gigantische Summen. Nicht wenige hielten dies für eine geradezu absurde Investition, zumal Kane bereits 30 Jahre alt ist. Aber es kristallisiert sich immer mehr heraus: Kane macht den Unterschied aus.

Die Bayern haben aus gutem Grund so viel Geld für Kane in die Hand genommen. Denn auch im modernen Fußball sind Torjäger unverzichtbar. Ein blick nach Leverkusen zu Bayer 04 ist dafür hilfreich. Seit Victor Boniface für die Werkself spielt und trifft, ist es steil bergauf gegangen mit der Werkself. Selbst Pep Guardiola, der einst die falsche Neun in den europäischen Spitzenfußball etablierte und viele Nachahmer fand, spielt mittlerweile mit einem Stoßstürmer namens Erling Haaland.

Zweikämpfe in der eigenen Hälfte

Was die aktuellen Spitzenangreifer von denen früherer Zeiten unterscheidet? Ob Haaland oder eben Kane: Beide sind sich nicht zu schade für Defensivarbeit. Sie führen Zweikämpfe in der eigenen Hälfte, lassen sich fallen und treiben den Ball auch mal selbst nach vorne und setzen die Mitspieler in Szene. Aber: Sie sind vor allem dort präsent, wo es für die Gegner gefährlich wird. Dass kein ambitioniertes Team auf solch eine Spitzenkraft im Angriff verzichten kann, dafür spricht nicht zuletzt die Leistung von Kane bei den Bayern.