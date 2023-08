Medien: Bayern holt Torjäger Kane von Tottenham

Nun haben sie sich offenbar doch geeinigt. Wie "The Athletic", die "Daily Mail" und "Sky" melden, wird der englische Nationalstürmer Harry Kane von Tottenham Hotspur zum FC Bayern München wechseln. Von Kane selbst hatten die Bayern-Bosse schon seit Wochen eine Zusage, der Transfer hakte nur noch an der Ablöseforderung der Londoner.

Nun soll der Deutsche Meister sein Angebot nochmals erhöht haben und über 100 Millionen Euro für den 30-Jährigen zu zahlen bereit sein. Noch nie hat ein Bundesligist so viel Geld für einen Spieler ausgegeben.

Für die Bayern ist der "Königstransfer" auch zugleich Image-Politur. So zeigen sie der Konkurrenz, dass sie fast jeden Profi kaufen können, wenn sie ihn nur wollen. Und die nun auch im operativen Geschäft wieder aktiven Granden Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge haben demonstriert, dass sie noch wissen, wie das Geschäft läuft.

Torjäger ohne Titel

Harry Kane, der bei Tottenham noch einen Vertrag bis zum Sommer 2024 hat, soll in München den vor einem Jahr nach Barcelona abgewanderten Robert Lewandowski in der Sturmmitte ersetzen. Der Brite hat sich mit 280 Toren in 435 Pflichtspielen für Tottenham empfohlen, dazu kommen 59 Treffer in 84 Länderspielen. Allerdings - mit Tottenham ist es Kane nie gelungen, einen Titel zu gewinnen. Im Herbst seiner Karriere kann er die mit dem FC Bayern relativ sicher einplanen.

Die Bayern peilen in dieser Saison nicht nur die zwölfte Meisterschaft in Folge an, sondern auch den DFB-Pokalgewinn und den Titel in der Champions League. Dazu haben sie sich bereits mit Raphael Guerreiro von Borussia Dortmund, Konrad Laimer von RB Leipzig und Min-Jae Kim vom SSC Neapel verstärkt. Allerdings ist man noch auf der Suche nach einem defensiven Mittelfeldspieler von internationaler Klasse, und auch dieTorhüterfrage ist wegen der andauernden Verletzung von Manuel Neuer noch immer nicht geklärt.