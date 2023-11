Edin Terzic - der BVB als Lebenselixier

Nicht nur die Fans von Borussia Dortmund dürften sich an die Tränen am 27. Mai 2023 erinnern. Edin Terzic weinte hemmungslos, als der ganz große Traum zerplatzt war. Die Deutsche Meisterschaft, der Sehnsuchtstitel, in letzter Sekunde nach einem 2:2 gegen Mainz 05 am 34. Spieltag der Saison 2022/23 durch die Hände gerutscht. Der ganz große Traum - aus und vorbei für den Fußballlehrer und sein Team.

Dieser Tag dürfte sich deshalb so tief bei Terzic eingebrannt haben, weil er seit jeher großer Liebhaber und überzeugter Fan des westfälischen Traditionsklubs ist. Oft ist an diesen Stellen von der "Vereins-Bettwäsche" die Rede, in denen Spieler oder Trainer schon als Kinder geschlafen haben. Das ist bei Terzic ganz sicher nicht auszuschließen, auch wenn es dafür keine Belege gibt. Fakt ist: Den im sauerländischen Menden geborene Terzic verbindet seit seiner Jugendzeit ein enges Verhältnis mit dem BVB.

Spieler in der Regionalliga

Im Alter von neun Jahren hatte der Sohn einer Kroatin und eines Bosniers Im Dortmunder Stadion sein Erweckungserlebnis. Sein damaliger Held: Stürmer Stéphane Chapuisat. Als Jugendlicher stand Terzic bei Spielen "seines BVB" gemeinsam mit über 20.000 Anhängern auf der "Süd" - so wird die riesige Südtribüne im Dortmunder Stadion genannt - und fieberte mit dem Team mit. Jährlich ließ er sich das neueste Trikot schenken, war im Besitz einer Dauerkarte. "Ich bin ein Produkt von Borussia Dortmund", sagte Terzic einmal - der BVB als Lebenselixier.

Als Spieler hatte es der heutige Trainer bis in die Regionalliga geschafft. Parallel zu seiner aktiven Karriere begann er bereits als Jugendtrainer und Scout für Borussia Dortmund zu arbeiten. Zunächst war er mehrere Jahre als Co-Trainer von Hannes Wolf in der U19, U23 und U17 des BVB tätig. Zu Beginn der Saison 2013/14, in der Terzic eigentlich Trainer der Dortmunder U16 werden sollte, wechselte er als Co-Trainer von Slaven Bilic zu Besiktas Istanbul und machte seine ersten Schritte im Profifußball.

Terzic hat die nötige Emotionalität

Nach zwei Jahren in der Türkei ging der frühere Stürmer gemeinsam mit Bilic nach England zu West Ham United. Der damalige Sportdirektor Michael Zorc hatte Terzic 2013 allerdings nur unter der Prämisse gehen lassen, dass beide Seiten irgendwann wieder zusammenzuarbeiten. Zorc - gebürtiger Dortmunder, BVB-Urgestein und mit mehr als 460 Spielen zwischen 1981 und 1998 Rekordspieler des Klubs - hatte wohl gespürt, welch besondere Verbundenheit Terzic mit dem Klub hat - und welches (Trainer-) Potenzial in ihm schlummert.

Im 2018 kehrte Terzic dann zurück und wurde Co-Trainer unter Lucien Favre. Im Dezember 2020 war es dann soweit: Terzic wurde nach der Entlassung von Favre zum BVB-Cheftrainer ernannt. Michael Zorcs damalige Begründung: "Er legt die Emotionalität an den Tag, die es braucht beim BVB." Terzic hat so etwas wie einen "Klopp-Faktor". Er ist - auch aufgrund seiner (Fan-) Vergangenheit - beliebt bei den Anhängern des Klubs, die ihn als einen von ihnen sehen.

Zurück ins zweite Glied

Dass Terzics Beförderung eine richtige Entscheidung war, zeigte sich sehr schnell. Mit einer Siegesserie schaffte es der junge Trainer mit seinem Team noch auf Platz drei der Bundesliga-Saison 2020/2 und feierte einen ganz großen Triumph: Im DFB-Pokalendspiel setzte sich der BVB mit 4:1 gegen RB Leipzig durch.

Doch trotz des großen Erfolgs mit Terzic war damals klar, dass Marco Rose im Sommer 2021 als neuer Cheftrainer zum BVB kommen würde. Angedacht war, dass Terzic wieder zurück ins zweite Glied rücken und als Co-Trainer unter Rose arbeiten solle. Doch diese ursprüngliche Idee sollte nicht umgesetzt werden.

Beide Seiten einigten sich stattdessen auf eine anderer Art der Zusammenarbeit, Terzic wurde "Technischer Direktor". Rose arbeitete nur ein Jahr beim BVB und wurde im Sommer 2022 entlassen. Anschließend hat Terzic wieder übernommen und den ganz großen Meisterschafts-Coup 2022/23 nur hauchdünn verpasst.

"Wir werden es verarbeiten und aufstehen und ab Anfang Juli wieder alles investieren, um es noch besser zu machen“, sagte Terzic unmittelbar nach dem Fiasko gegen Mainz. Terzic will mit Borussia Dortmund unbedingt Meister werden und ist entschlossen, im zweiten Anlauf nicht zu scheitern. Jetzt wartet aber erstmal das Auswärtsspiel bei der AC Mailand in der Champions League.