It´s a boy: Prinz Harry und Herzogin Meghan sind Eltern!!

Die Royal-Korrespondenten verschiedener britischer Medien überschlugen sich am Montag (6. Mai 2019) mit ihren Meldungen, wonach Meghan bereits seit den frühen Morgenstunden in den Wehen gelegen habe.

Nach Berechnung des Boulevard-Blattes "Daily Mail" befand sich die Herzogin und Ehefrau von Prinz Harry sogar bereits eine Woche über dem Geburtstermin. Als es nun endlich in die Klinik ging, sei Prinz Harry nicht von ihrer Seite gewichen.

Nun hat das Warten und Spekulieren endlich ein Ende: der royale Nachwuchs ist da. Es ist ein Junge!! Um 15.42 Uhr vermeldete der Instagram-Account von Hary & Meghan: "It´s a boy".

Letzter offizieller Auftritt: Die hochschwangere Meghan mit Prinz Harry am 11.März 2019

Den Namen des Kindes haben die frisch gebackenen Eltern noch für sich behalten. In England wird das Kind also noch ein paar Tage länger "Baby Sussex" genannt, in Anspielung auf den Titel seiner Eltern, dem Herzog und der Herzogin von Sussex.

Harrys und Meghans Kind wird den siebten Platz in der Thronfolge einnehmen. Allerdings ist der kleine Junge nicht berechtigt, den Titel Prinz zu tragen, es sei denn, Queen Elizabeth II. macht eine Ausnahme.

Wohnen wird die kleine Familie weiterhin in Windsor. Dorthin zogen Harry und Meghan Anfang des Jahres aus dem Kensington-Palast in London, um mehr Ruhe für die Geburtsvorbereitungen zu haben. Platz für weiteren Nachwuchs ist dort auch vorhanden: Laut Medienberichten stehen zehn Schlafzimmer zur Verfügung. Die Wettanbieter können die Schalter also wieder öffnen.