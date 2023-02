Italien sitzt auf dem Trockenen

Canale Versande

Auch in den sonst so wasserreichen Grachten von Venedig sind die Auswirkungen der Dürre zu spüren. Üblicherweise hat die Großstadt zu dieser Jahreszeit eher mit Hochwasser zu kämpfen. In diesem Jahr ist dagegen langanhaltende Ebbe angesagt. In vielen Kanälen ist kein Gondelverkehr mehr möglich. Einige Boote liegen auf Grund. Ein schlammiger Gestank liegt in der Luft.