Italien setzt angekündigte Sozialreformen um

Polen und Italien: Rechter Schulterschluss vor EU-Wahlen

Italiens Vizepremier Salvini trifft am Mittwoch PiS-Chef Kaczynski in Polen. Was sie verbindet, reicht über soziale Versprechen und die Vision eines Europa ohne Flüchtlinge hinaus. Aus Warschau Monika Sieradzka. (08.01.2019)