Italien müht sich gegen Österreich ins EM-Viertelfinale

"Ich würde mich riesig freuen, wenn wir Italien schlagen", hatte Österreichs deutscher Trainer Franco Foda vor dem Anpfiff gesagt. Dabei schlägt in seinem Körper auch ein italienisches Herz. Der Vater des 55-Jährigen stammt aus Venedig. Viel hat nicht gefehlt für Foda und seine wackeren Österreicher zur ersten ganz großen Sensation dieser pan-europäischen Europameisterschaft. Am Ende verloren sie knapp mit 1:2 (0:0) nach Verlängerung. Die Italiener sind nun seit 31 Spielen ungeschlagen, ein neuer Rekord in der Fußballgeschichte des Landes.

In der 65. Minute lag der Ball im italienischen Tor, dorthin per Kopf befördert vom früheren Bremer Bundesliga-Profi Marko Arnautovic. Doch die Österreicher jubelten zu früh. Der 32 Jahre alte Offensivspieler stand hauchdünn im Abseits, nach Videobeweis wurde der Treffer annulliert - zu Recht.

Donnarumma löst Rekordhalter Zoff ab

Der Führungstreffer wäre zu diesem Zeitpunkt nicht einmal unverdient gewesen. Zunächst hatten die hoch gelobten Italiener die erste Halbzeit dominiert und sich einige gute Gelegenheiten herausgespielt. Dem Tor am nächsten war Stürmer Ciro Immobile, der den Ball von der Strafraumgrenze aus an den Pfosten schoss. In der zweiten Hälfte aber spielte der krasse Außenseiter Österreich immer frecher auf - und hätte sich beinahe durch den Treffer von Arnautovic belohnt. So aber stand es auch nach 90 Minuten torlos. Damit löste der erst 22 Jahre alte italienische Torwart Gianluigi Donnarumma seinen Vorgänger Dino Zoff als Rekordhalter ab. Zoff war als Nationalcoach 1143 Minuten hintereinander ohne Gegentreffer geblieben.

Gianluigi Donnarumma hält jetzt den Zu-Null-Rekord der Nationaltorhüter

Drei Tore in der Verlängerung

In der Pause vor der Verlängerung sammelte Franco Foda, Österreichs deutscher Trainer mit italienischen Wurzeln, noch einmal seine Mannschaft im Kreis um sich und schwor sie für die 30 Extra-Minuten ein. Doch Kraft und Konzentration ließen nach. Knapp fünf Minuten waren in der ersten Hälfte der Verlängerung gespielt, da erzielte der eingewechselte Federico Chiesa aus kurzer Distanz das 1:0 (95.).

Pessina Matteo, ebenfalls von Italiens Trainer Roberto Mancini in der zweiten Halbzeit eingewechselt, sorgte mit dem 2:0 (105.), wieder aus kurzer Entfernung, für die Vorentscheidung. Doch die Österreicher kämpften weiterhin leidenschaftlich und wurden durch das Kopfballtor des Stuttgarter Bundesliga-Profis Sasa Kalajdzic belohnt (114.). Der Ausgleich wollte dann doch nicht mehr gelingen. "Es ist absolut bitter", sagte Österreichs Torschütze Kalajdzic. "Es war kein verdienter Sieg der Italiener, sie haben uns ausgekontert."

Enttäuschte Österreicher: David Alaba (l.) und Aleksandar Dragovic

Auch wenn es nicht zum ganz großen Coup reichte - die Österreicher können erhobenen Hauptes zurück in die Alpenrepublik reisen. Immerhin haben sie den Italienern einen Riesenkampf geliefert und ihnen das erste Gegentor nach zwölf Zu-Null-Spielen eingeschenkt. Der Achtelfinaleinzug war bereits der größte Erfolg eines österreichischen Teams bei einer Europameisterschaft. Und Franco Foda kann nun, gemeinsam mit dem italienischen Teil seiner Familie, der "Squadra Azzurra" die Daumen drücken.