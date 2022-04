ISS-"Touristen" wieder auf der Erde

Nach zweieinhalb Wochen im All ist eine Gruppe von "Weltraumtouristen" von der Internationalen Raumstation ISS zurück auf der Erde. Die "Dragon"-Kapsel mit vier Männern an Bord landete wie geplant im Atlantik vor der Küste Floridas.

Der US-Immobilieninvestor Larry Connor, der kanadische Geschäftsmann Mark Pathy, der israelische Unternehmer Eytan Stibbe und der frühere spanisch-amerikanische Astronaut Michael López-Alegría waren am 8. April in den Weltraum gestartet. Ursprünglich sollten sie lediglich acht Tage auf der ISS verbringen. Durch schlechte Wetterbedingungen auf der Erde verzögerte sich ihre Rückreise jedoch.

Kostspielige Reise

Organisiert wurde die Mission Ax-1 vom privaten US-Raumfahrtunternehmen Axiom Space - in Kooperation mit der US-Weltraumbehörde NASA und SpaceX, einer Firma von Multimilliardär Elon Musk. Connor, Pathy und Stibbe sollen laut Medienberichten jeweils 55 Millionen Dollar für den Flug gezahlt haben.

Die vier Axiom-Flieger

"Der Erfolg dieser ersten privaten Astronautenmission zur Internationalen Raumstation ist ein wichtiger Schritt, um Raumfahrern Möglichkeiten zu eröffnen und das Ziel der NASA zu erreichen, kommerzielle Geschäfte außerhalb des Planeten im erdnahen Orbit zu ermöglichen", sagte NASA-Chef Bill Nelson.

An Bord der ISS hatten die Axiom-Flieger in Zusammenarbeit mit Forschungszentren eine Reihe von Experimenten durchgeführt. Dabei ging es unter anderem um Herzgesundheit und kognitive Leistungsfähigkeit in der Schwerelosigkeit. "Definitiv kein Urlaub" war das für die Mitglieder seiner Crew, wie Ax-1-Kommandant López-Alegría betonte. Deshalb betrachte man sich selbst auch nicht als "Weltraumtouristen".

wa/cw (afp, dpa)