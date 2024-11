Israel fliegt Fußballfans nach Angriffen in Amsterdam aus

Nach Angriffen auf israelische Fußballfans in Amsterdam will Israel diese aus den Niederlanden ausfliegen. Das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu teilte mit, man habe zwei Maschinen zur Rettung der eigenen Staatsbürger entsandt. In einem Telefonat mit dem niederländischen Regierungschef Dick Schoof sprach Netanjahu demnach von einer "vorsätzlichen antisemitischen Attacke" und forderte erhöhte Sicherheitsmaßnahmen für die jüdische Gemeinde in den Niederlanden.

Der Amsterdamer Bürgermeisterin Femke Halsema zufolge wurden israelische Fans "belagert, misshandelt und mit Feuerwerkskörpern beworfen". Halsema verurteilte die "antisemitischen" Vorfälle. Die Polizei sprach von fünf Menschen, die mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden seien. Es habe 62 Festnahmen gegeben.

Israelische Botschaft in den USA: "Mob ging auf unschuldige Israelis los"

Die israelische Botschaft in den USA teilte mit, nach dem Europa-League-Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Maccabi Tel Aviv, das die Gastgeber 5:0 gewonnen hatten, seien "Hunderte" von Maccabi-Fans beim Verlassen des Stadions überfallen und angegriffen worden. Im Onlinedienst X sprach die Botschaft von einem "Mob, der auf unschuldige Israelis losgegangen" sei.

Das israelische Außenministerium riet allen Landsleuten in Amsterdam, keine jüdischen oder israelischen Symbole zu tragen. Zunächst hatte die Behörde die israelischen Fans aufgefordert, ihre Hotels nicht zu verlassen. Später hieß es, sie könnten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Flughafen kommen. Örtliche Sicherheitskräfte seien zu ihrem Schutz im Einsatz.

Israels Präsident Isaac Herzog schrieb ebenfalls auf X: "Wir sehen heute Morgen das Grauen, die schockierenden Bilder und Videos, von denen wir seit dem 7. Oktober gehofft hatten, sie nie wieder zu sehen: ein antisemitisches Pogrom, das sich derzeit gegen die Fans von Maccabi Tel Aviv und israelische Bürger im Herzen von Amsterdam, Niederlande, richtet." Zugleich erklärte Herzog, er vertraue darauf, dass die niederländischen Behörden alle nötigen Maßnahmen zum Schutz der Israelis ergriffen.

Die von zahlreichen Staaten als Terrororganisation eingestufte Hamas hatte am 7. Oktober 2023 ein Massaker an israelischen Staatsbürgern verübt, dem nach Angaben des Militärs mehr als 1100 Menschen zum Opfer fielen. Rund 250 Personen wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Beim darauffolgenden israelischen Militäreinsatz wurden nach Zahlen der Hamas-Behörden mehr als 43.000 Menschen in dem Palästinensergebiet getötet.

Gideon Saar: "Weckruf für Europa und die Welt"

Der neue israelische Außenminister Gideon Saar sprach angesichts der Geschehnisse in Amsterdam von einem "Weckruf für Europa und die Welt". Freiheitsliebende Länder könnten nicht zulassen, dass sich "ungezügelter Hass" auf den Straßen ausbreite. Es sei eine Lehre aus der Geschichte, "dass das, was mit Verfolgung und Gewalt gegen Juden beginnt, niemals mit den Juden endet", betonte Saar. Er kündigte an, kurzfristig in die Niederlande zu reisen, um hochrangige Vertreter der dortigen Regierung und Mitglieder der jüdischen Gemeinde zu treffen.

Die Zeitung "Times of Israel" schreibt, Videoaufnahmen in sozialen Netzwerken zeigten auch Israelis, die in Amsterdam Parolen gegen Araber und Palästinenser skandiert hätten, was auf Spannungen schon vor den nächtlichen Attacken hindeute. In anderen Videos verfolgen teils maskierte Angreifer israelische Fußballfans und schlagen auf sie ein. Auf einigen Sequenzen ist zu sehen, wie die Täter Menschen treten, die bereits am Boden liegen. Bislang ist offen, ob die Videos authentisch sind, und wenn ja, zu welchem Zeitpunkt sie aufgezeichnet wurden.

