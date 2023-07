Heiße Lava kriecht langsam über den steinigen Boden der Halbinsel Reykjanes. In dem Gebiet war es zuletzt im August 2022 und davor im März 2021 zu vulkanischen Ausbrüchen gekommen. Der aktuelle Ausbruch kündigte sich mit über 10.000 Erdbeben an. Die Beben waren auch in den Häusern im nahegelegenen Reykjavik zu spüren, dort fielen zum Teil Gegenstände aus den Regalen und Bilder von den Wänden.