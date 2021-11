Die deutsche Ausnahmekünstlerin Isa Genzken ist seit Jahrzehnten international erfolgreich. Sie kombiniert völlig unterschiedliche Materialien zu komplexen Skulpturen und Collagen - oft humorvoll und selbstironisch.

Immer wieder feiern große Ausstellungen Isa Genzkens außergewöhnliches Werk - vom MoMA in New York über das Stedelijk Museum in Amsterdam bis hin zum Martin-Gropius-Bau in Berlin. 2007 hat Isa Genzken den Deutschen Pavillon auf der Kunstbiennale in Venedig gestaltet und dafür ein Netz über die vieldiskutierte Fassade aus der Nazi-Zeit geworfen. Ein Höhepunkt in ihrer Karriere.