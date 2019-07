Ironischer Blick: Werkschau des britischen Fotografen Martin Parr in Düsseldorf

Das Leben trägt manchmal groteske Züge. Natürlich betrifft das nur das Leben und den Alltag der anderen - betrachtet von außen, extrem wertend. Ist es nicht bescheuert, dass Menschen im Sommer in schmalen Zentimeterabständen zueinander an überfüllten Stränden liegen, sich zwei Wochen von der Sonne braten lassen und das Urlaub nennen? Oder jeden Tag zur gleichen Zeit eine Tasse Tee trinken? Oder Blumen züchten?

Seit den 1970er Jahren dokumentiert der englische Fotograf Martin Parr Menschen in ihrem ganz normalen gewohnten Umfeld. Eine umfassende Retrospektive seiner Arbeiten zeigt das NRW-Forum Düsseldorf ab dem 19. Juli 2019.

Heruntergekommenes Seebad: Strandszene in New Brighton, England

Martin Parrs Fotos sind Stillleben im natürlichen Lebensraum des Menschen: in ihrem Alltag, im Urlaub, in ihrer Freizeit, umgeben von Vertrautem inmitten der eigenen kleinen Privatspäre. Kitschig und manchmal kleinbürgerlich dokumentieren die Arbeiten von Parr oftmals eigentümliches Verhalten und absurde Bräuche.

Die Aufnahmen beschönigen nicht, manche wirken überzeichnet, neben inszenierten Shootings entstehen viele Fotos zufällig. Parrs Blick ist stark von einem ganz speziellen britischem Humor geprägt, der die Betrachter einholt: Müssten wir nicht selbst über manche Momente unseres Alltags schmunzeln, wenn sie auf diese Weise festgehalten würden?

Idyllisch: Für die Schau besuchte Martin Parr die Düsseldorfer Kleingartenkolonie "Am Schwarzen Weg"

Ungeschönter Blick - spöttisch oder liebevoll?

Wegen dieser speziellen Art der fotografischen Darstellungen verlief die Aufnahme des heute 67-Jährigen in die international renommierte Fotoagentur Magnum Mitte der 1990er Jahre etwas holprig. Einige Mitglieder waren der Auffassung, Parr würde sich über die Menschen, die auf seinen Fotos zu sehen sind, lustig machen. Er selbst sagt dagegen, er wolle die Betrachter seiner Fotos "unterhalten, sie zum Lachen, aber auch zum Nachdenken bringen".

Extrem britischer Humor: Fotograf Martin Parr

Sein Werk lässt sich auch anders bewerten als spöttisch: nämlich liebevoll. Der Brite Martin Parr ist Beobachter und Satiriker. Die aktuelle Retrospektive in Düsseldorf zeigt Arbeiten aus seinen Reihen "Think of England", "Luxury", "Life's a Beach" und "Common Sense", sowie zum ersten Mal auch Fotoarbeiten seiner Debüt-Serie "Bad Weather". Kürzlich hat er für das Projekt "Only Human" vor dem Hintergrund des Brexit-Chaos in GB seine Landsleute porträtiert- die er gleichermaßen liebe und hasse, wie er selbst gern sagt.

Martin Parr: Ein Brite in Zeiten des Brexit Nach der Schlacht Der legendäre Magdalene May Ball ist vorbei, die Schlacht auf dem Tanzparkett geschlagen. Dieser Mann gönnt sich – unter Verwendung diverser Kissen, eine Mütze Schlaf. Der Fotograf Martin Parr zeigt die Briten einfach, wie sie sind - in diesem Fall tief erschöpft und träumend.

Martin Parr: Ein Brite in Zeiten des Brexit Briten von oben Für den Blick auf seine britischen Landsleute wählte Parr hier die Vogelperspektive. Sein Fotografie zeigt britische Sonnenanbeter am Strand von Sorrento in Italien. Handtücher und Kleidung der dicht gedrängt liegenden Sonnenanbeter liefern sich ein kontrastreiches Farbenspiel mit dem schwarzen Sand.

Martin Parr: Ein Brite in Zeiten des Brexit Alles knipst, keiner jubelt Alles eine Frage der Perspektive: Hier nimmt der Profifotograf Martin Parr den Blickwinkel von Queen Elizabeth II. ein. Ein ungewöhnlicher Blickwinkel: Was sie vor sich sieht, ist ein aufgeregt knipsendes Volk, das scheinbar nur von der Staatskarosse zurückgehalten wird. Niemand jubelt.

Martin Parr: Ein Brite in Zeiten des Brexit Tanz und Farben Scheinbar federleicht tanzen diese indischen Bhangra Tänzer durch einen Versammlungsraum im schottischen Edinburgh. Auch in diesem Foto zielt Parr, der seine Fotos gewöhnlich nicht arrangiert, auf das Farbspiel zwischen Akteuren und ruhigem Hintergrund ab. Martin Parr (Jg. 1952) gehört zu den führenden britischen Dokumentarfotografen.

Martin Parr: Ein Brite in Zeiten des Brexit So nah und doch so fern Sommer in Cornwall an der englischen Küste, Badezeit! Doch Kinder und Erwachsene starren das Meer nur untätig an, skeptisch. Nur die Rote Fahne bewegt sich und rückt so die kühlen Fluten in unerreichbare Ferne. Parrs Foto hält fest, wie paradox die Welt sein kann. Seine Fotos, sagt er, werden außerhalb Großbritanniens besonders geschätzt.

Martin Parr: Ein Brite in Zeiten des Brexit Porträt mit Hund und Hut Diese Sonnenanbeterin im reiferen Alter lichtete Parr an einem Strand in Frankreich ab. Doppeldeutiger Titel "Nice, France". Immer wieder widmet sich der Magnum-Fotograf in seinen Bildern dem alternden Menschen. Parr selbst ist 66 Jahre alt. Die Fotoausstellung ist noch bis zum 27. Mai 2019 in der National Portrait Gallery in London zu sehen. Titel der Schau: "Only Human: Martin Parr". Autorin/Autor: Stefan Dege



Durchbruch in den 1980er Jahren

Seinen Ruf als Chronist der britischen Gesellschaft und der individuellen wie identischen Verhaltensmuster der Menschen begründete Parr mit seinen Reportagen Anfang der 1980er Jahre. Für die 1986 veröffentlichte Reihe "The Last Resort" sammelte der Fotograf über Jahre hinweg Eindrücke vom britischen Strandleben im einst eleganten Seebad New Brighton. Später verkam der Ort zu einer britischen Ballermann-Kopie. Parrs Arbeiten hinterfragen auch Schönheitsideale, beim Fotografieren setzt er auf sein bis heute markantes Stilmittel: grelles Blitzlicht bei Tagesaufnahmen.

Für die derzeitige Ausstellung in Düsseldorf besuchte Parr mit der Kamera den typisch deutschen Kleingartenverein "Am Schwarzen Weg" im Ortsteil Vennhausen. Entstanden ist die Serie "Kleingärtner", die zwischen Apfelbäumen und Dahlien das liebste Freizeitparadies der Deutschen dokumentiert.

Die Martin Parr Retrospektive ist bis zum 10. November 2019 im Düsseldorfer NRW-Forum zu sehen.