Iran: Filmstar Alidoosti auf Kaution frei

"Meine Mandantin wurde heute gegen Kaution freigelassen", wurde ihre Anwältin Sahra Minooee von Nachrichtenagentur Isna zitiert. Von der reformorientierten Zeitung "Schargh" im Onlinedienst Telegram veröffentlichte Bilder zeigen Taraneh Alidoosti angeblich nach ihrer Freilassung aus dem berüchtigten Ewin-Gefängnis im Norden der Hauptstadt Teheran.

Die 38-Jährige war Mitte Dezember festgenommen worden, nachdem sie sich mit der Protestbewegung im Iran solidarisiert hatte, die durch den Tod der jungen Kurdin Jina Mahsa Amini im September im Gewahrsam der Sittenpolizei ausgelöst worden war. Berichten zufolge wurde der Schauspielerin vorgeworfen, "falsche und verzerrte" Informationen verbreitet sowie "zum Chaos angestiftet" zu haben. Auf Instagram hatte sie ein inzwischen gelöschtes Bild von sich ohne das im Iran obligatorische Kopftuch veröffentlicht.

Prominente hatten ihre Freilassung gefordert

Mehr als 600 Künstler und Filmschaffende hatten in einem offenen Brief Alidoostis Freilassung gefordert. Zu den Unterzeichnern zählen die britische Schauspielerin Kate Winslet und die Regisseure Ken Loach und Pedro Almodóvar. Auch das Filmfestival von Cannes verurteilte die Inhaftierung und forderte ihre sofortige Freilassung.

Taraneh Alidoosti im Mai auf dem roten Teppich in Cannes

Alidoosti zählt zu den bestbezahlten und international erfolgreichsten Künstlerinnen des Landes. Zu ihren bekanntesten Filmen gehört das Drama "The Salesman" unter der Regie des zweifachen Oscar-Gewinners Asghar Farhadi. Im vergangenen Jahr spielte sie in Saeed Roustayis Werk "Leila's Brothers" die Hauptrolle, das bei den Filmfestspielen in Cannes Premiere hatte. Die öffentliche Vorführung des Films in iranischen Kinos wurde vom Kultusministerium verboten.

