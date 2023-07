Büffel trinken aus dem fast ausgetrockneten Fluss Al-Shallal am Stadtrand von Nadschaf. Die Wasserqualität gehöre in Nadschaf zu den schlechtesten im Irak, so Nadhir Al-Ansari, Professor an der Technischen Iniversität im schwedischen Lulea. Unbehandeltes Abwasser und chemische Düngemittel, die flussaufwärts in den Fluss geschüttet werden, machen das Wasser zunehmend unbrauchbar.