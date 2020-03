IOC denkt über Olympia-Verschiebung nach

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat erstmals eine Frist in der Diskussion um die Verlegung der Sommerspiele in Tokio genannt. Innerhalb der nächsten vier Wochen soll eine Entscheidung fallen, teilte das IOC in einem offenen Brief an die Athleten nach einer Sitzung des Exekutivkomitees am Sonntag mit. Eine Absage der Spiele schloss das IOC allerdings aus. Diese würde "keines der Probleme lösen oder irgendjemandem helfen", erklärte das IOC und verwies auf "deutliche Verbesserungen in Japan". Zugleich müsse man allerdings den "dramatischen Anstieg der Fälle und neuen Ausbrüche von COVID-19" auf verschiedenen Kontinenten berücksichtigen.

"Menschenleben haben Vorrang vor allem, auch vor der Austragung der Spiele. Das IOC will Teil der Lösung sein", sagte IOC-Chef Thomas Bach. Er wünsche sich, dass sich die Hoffnung, die so viele Athleten, Nationale Olympische Komitees und internationalen Verbände aus allen fünf Kontinenten geäußert hätten, erfüllt werden. "Dass am Ende dieses dunklen Tunnels, durch den wir alle gemeinsam gehen, ohne zu wissen, wie lange er noch dauert, die olympische Flamme ein Licht sein wird", sagte Bach.

Ein wenig Hoffnung bleibt dem 66-Jährigen, der selbst 1976 deutscher Fecht-Olympiasieger wurde. Bach hatte sich lange gegen jegliche Diskussionen gewehrt - trotz der vielen Rufe nach einer Verlegung der Tokio-Spiele. Doch nachdem die Weltgesundheitsorganisation täglich steigende Zahlen an Sars-CoV-2-Infektionen und Toten vermeldete, musste das IOC handeln. Bach spielt nun auf Zeit und hofft auf Besserung.

Hartung schafft Fakten, DOSB befragt Sportler

Säbelfechter Max Hartung verzichtet

Zuvor hatten sich Athleten und Verbände auf der ganzen Welt für einen neuen Termin der vom 24. Juli bis 9. August geplanten und von der Corona-Pandemie bedrohten Spiele ausgesprochen. Der deutsche Fechter und Athletensprecher Max Hartung hatte seinen Olympia-Start abgesagt und damit ein deutliches Zeichen gesetzt. "Ich mache mir Gedanken, wie ich als Sportler dazu beitragen kann, dass wir möglichst alle gut durch die Krise kommen. Für mich war schnell klar, dass das bedeutet, zu Hause zu bleiben", erklärte Hartung, Präsident der Vereinigung Athleten Deutschland, seine Entscheidung.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) kündigte an, seine Athleten zu befragen, ob sie für oder gegen eine Verschiebung der Spiele seien. In den USA ist das bereits geschehen: 70 Prozent der 300 US-Athleten, die an einer Umfrage des Olympischen und Paralympischen Komitees USOPC teilnahmen, sprachen sich aufgrund der Coronavirus-Pandemie eindeutig für eine Verlegung aus. Das berichtete die Zeitung "USA Today". Der Abstimmung waren Aufrufe zur Verschiebung der Spiele durch den US-Schwimmverband und den US-Leichtathletikverband vorhergegangen, die einen großen Teil der Delegation der Vereinigten Staaten in Tokio ausmachen würden.

