Am Ende der Olympischen Spiele 2024 in Paris kündigt IOC-Präsident Thomas Bach an, dass er nicht über seine zweite Amtszeit hinaus im Amt bleiben will. Der deutsche Jurist, der 1976 bei den Spielen in Montreal Gold im Fechten gewinnt, wird 2013 erstmals gewählt. "Neue Zeiten verlangen nach neuen Führungspersönlichkeiten", begründet er nun seine Entscheidung, 2025 aufzuhören.