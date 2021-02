Internationale Filme auf der Oscar-Shortlist

In einer Zeit, in der sich viele Menschen weltweit im Lockdown befinden, sind Filme in gewisser Weise zur einzigen Möglichkeit geworden, die Welt zu bereisen, andere Kulturen kennenzulernen - wenn auch nur vom Sofa aus. Glücklicherweise war 2020 ein spannendes Jahr für all die Filme, die außerhalb der USA gedreht wurden. Das zeigt sich in der Oscar-Vorauswahl für den besten internationalen Film, die am 10. Februar bekanntgegeben wurde.

Fünfzehn Filme aus der ganzen Welt gehen ins Rennen um den besten internationalen Film, der bis 2019 noch "Bester fremdsprachiger Film" hieß. Am 15. März werden dann die fünf endgültigen Nominierten für den Oscar bekanntgegeben. Die Preisverleihung findet am 25. April in Hollywood statt. Auch die Shortlists für weitere Kategorien wie den besten Dokumentarfilm, den besten Song, die beste Filmmusik, die besten visuellen Effekte sowie das beste Make-up und die besten Frisuren wurden verkündet.

Ein Jahr nach dem Erfolg von "Parasite"

2021 liegt auf der Verleihung des Preises für den besten internationalen Film ein besonderes Augenmerk. Der Gewinner von 2020, der südkoreanische Film "Parasite" von Regisseur Bong Joon-Ho, hat die Latte hochgelegt. Die Tragikomödie holte sich nicht nur die Trophäe als bester internationaler Film, sondern auch in fünf weiteren Kategorien, die normalerweise US-amerikanischen Filme vorbehalten sind, darunter Bester Film, Bester Regisseur und Bestes Originaldrehbuch.

Vielfach ausgezeichnet: "Parasite" von Regisseur Bong Joon-Hos

Südkoreanische Filme stehen in diesem Jahr nicht auf der Shortlist. Doch mehrere Filme aus Ostasien haben es geschafft, zum Beispiel das taiwanesische Krimi-Drama "A Sun" des renommierten Regisseurs und Kameramanns Chung Mong-Hong. Das Magazin Variety bezeichnete ihn als den besten Film des Jahres 2020. Umso erstaunlicher, dass der Streamingdient Netflix, der "A Sun" im Angebot hat, kaum Werbung dafür macht.

Ebenfalls in die Vorauswahl hat es der dänische Film "Der Rausch" mit dem Schauspieler Mads Mikkelsen geschafft, der durch seine Rolle als James-Bond-Bösewicht international bekannt wurde. In der düsteren, doppelbödigen Sozialsatire beschließt eine Gruppe ausgebrannter Lehrer-Freunde mittleren Alters, ein "Trinkexperiment" über die Auswirkungen von Alkohol am Arbeitsplatz durchzuführen. Der Film, der seine Premiere auf dem Toronto Film Festival 2020 feierte, wurde letzte Woche ebenfalls für die Golden Globes nominiert und gewann vier Preise beim Europäischen Filmpreis, unter anderem für den besten Film.

Lateinamerikanische Filme auf der Shortlist

Ebenfalls mit dabei ist die Netflix-Produktion "I'm No Longer Here", die bewegende Geschichte eines Teenagers aus Mexiko mit einer Leidenschaft für Cumbia-Musik. Als er und seine Familie von lokalen Gangs ins Visier genommen werden, flüchtet er nach New York, wo das Leben alles andere als einfach ist. Ein weiterer spanischsprachiger Film, "Lloronas Fluch", macht sich ebenfalls Hoffnung auf eine Auszeichnung. Die zeitgenössische Nacherzählung einer lateinamerikanischen Volkssage, in der sich Horror und Politdrama miteinander verschränken, könnte die erste Nominierung für einen guatemaltekischen Film sein.

Zum zweiten Mal auf der Shortlist: Komponist und Pianist Volker Bertelmann alias Hauschka

Auch andere Länder, die noch nie am Wettbewerb teilnahmen, wie Rumänien oder Tunesien, haben es in die Shortlist geschafft. Ebenso wie Bosnien-Herzegowina, Chile, Tschechien, Iran, Norwegen und Russland.

Oscar-Chancen für Deutsche?

Obwohl es Deutschland in diesem Jahr nicht auf die Shortlist für den besten internationalen Film geschafft hat, können der deutsche Kurzfilm-Regisseur Max Lang und der deutsche Komponist Volker Bertelmann noch auf einen Oscar hoffen. Max Langs animierter Kurzfilm "The Snail and the Whale" schaffte es in die Shortlist für den besten animierten Kurzfilm. Zweimal war er bereits in dieser Kategorie nominiert, aber eine der begehrten goldenen Statuen hat er noch nicht verliehen bekommen. Bertelmann, der den Künstlernamen Hauschka trägt, schrieb zusammen mit dem US-amerikanischen Musiker Dustin O‘Halloran die Musik zum Liebesdrama "Ammonite", welche in der Kategorie Beste Filmmusik in die Vorauswahl gekommen ist. Die beiden Künstler waren schon 2017 für ihre Musik im Film "Lion" auf der Shortlist, schafften es aber nicht unter die finalen Nominierten.

Bringt einen auch in schwierigen Zeiten zum Lachen: Komiker Sacha Baron Cohen als "Borat"

Unter den Komödien sticht "Borat Anschluss Moviefilm" von Sacha Baron Cohen hervor. Der provokante Song "Wuhan Flu", den sein Charakter im Film mit Verschwörungstheoretikern schreibt, könnte sogar einen Oscar gewinnen. Das Lied muss sich dafür aber gegen den Titelsong des Films "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga" des US-amerikanischen Schauspielers und Filmproduzenten Will Ferrel durchsetzen.

Spannende Dokumentarfilme

Fünfzehn Dokumentarfilme haben es ebenfalls auf die Shortlist geschafft, ausgewählt aus 238 Einreichungen. Die Filme decken ein breites Themenspektrum ab. Da wäre "Welcome to Chechnya", eine Dokumentation über die Verfolgung und Folterung von Homosexuellen in Tschetschenien, genauso wie die US-Produktion "MLK/FBI" über die Spurensuche des FBI gegen den ikonischen Bürgerrechtler Martin Luther King Jr. Eine weitere, äußerst zeitgemäße Wahl ist die des Dokumentarfilms "76 Days" über die ersten Monate der Corona-Pandemie in Wuhan, China.

Die 93. Verleihung der Oscars wird live im amerikanischen Fernsehen auf dem Sender ABC sowie in mehr als 200 Ländern am 25. April 2021 ausgestrahlt. Ursprünglich hatte sie am 28. Februar stattfinden sollen, wurde aber wegen der Pandemie verschoben.

11 Dinge, die Corona im Kino geändert hat Hollywood dreht in Down Under Australien hat das Virus weitgehend im Griff. Das beflügelt den Filmmarkt. Netflix, Disney Plus, Amazon und Stan drehen nicht in Hollywood, sondern in Down Under. Laut der australischen Behörde Ausfilm, die internationale Filmproduktionen unterstützt, seien 37 US-Filmprojekte nach Australien ausgelagert worden. Vor der Kamera stehen Stars wie Matt Damon oder Nicole Kidman.

11 Dinge, die Corona im Kino geändert hat Kino und Streaming Warner Bros. will künftig neue Filme nicht nur im Kino, sondern auch im Streaming zeigen. Mindestens 17 Filme laufen 2021 gleichzeitig im Kino und auf dem Portal HBO Max. Darunter: "Judas and the Black Messiah" (Bild), die "Sopranos"-Fortsetzung "The Many Saints of Newark" und der Superhelden-Film "The Suicide Squad". Kinobetreiber sorgen sich deshalb um die Zukunft ihrer Lichtspielhäuser.

11 Dinge, die Corona im Kino geändert hat China dominiert Kinomarkt Erstmals spielten 2020 zwei chinesische Blockbuster mehr Geld in die Kinokassen als US-Filme. Mehr als zwei Milliarden Dollar brachten der Kriegsfilm "The Eight Hundred" (Bild) und eine weitere chinesische Produktion, die Komödie "Love You Forever", ein, wie der Hollywood Reporter schon im Herbst berichtete. In China haben die Kinos geöffnet, wenn auch nur mit einer Auslastung von 50 Prozent.

11 Dinge, die Corona im Kino geändert hat Einbruch des US-Marktes Hollywood verbucht nicht nur finanzielle Verluste, sondern bringt auch weniger hochkarätige Produktionen ins Rennen um den Oscar am 25. April 2021. Filme vom Kaliber wie "Joker" oder "Parasite" sucht man vergeblich. Stattdessen gehen viele Filme von Netflix und Amazon ins Rennen. Die konnte man immerhin in allen Teilen der Welt sehen.

11 Dinge, die Corona im Kino geändert hat Deutsche Filme in New York Fünf Arthouse-Filme Made in Germany sollten 2021 in New Yorks Kinos starten: Darunter "Berlin Alexanderplatz" von Burhan Qurbanis (Bild) oder das Migrantendrama "Exil". Nun müssen sie sich online behaupten. Die Initiative "Kino! Germany Now!" geht unter anderem vom Goethe Institut aus. In New York hat das German Film Office eröffnet, um deutsche Filme über Verleiharbeit sichtbar zu machen.

11 Dinge, die Corona im Kino geändert hat "Bridgerton" und Corona? Nachdem Staffel 1 von "Bridgerton" in 83 Ländern die Netflix-Charts anführte und von 82 Millionen Haushalten gestreamt wurde - so viel wie nie zuvor - steht nun eine Fortsetzung an. Da die Serie auf vielen intimen Szenen basiert, hat Phoebe Dynevor, Darstellerin von Daphne Bridgerton, größte Zweifel, dass sich eine zweite Staffel unter Einhaltung von Hygieneregeln drehen lässt.

11 Dinge, die Corona im Kino geändert hat Neuer Zeitplan für die Berlinale Das erste große Filmfestival, das traditionell Ende Januar/Anfang Februar in Berlin stattfindet, bekommt ein neues Konzept. Im März können sich die Branchenangehörigen digital treffen. Außerdem soll der Wettbewerb laufen. Für Juni ist die Preisverleihung der Bären geplant, dann erst kann sich auch das Berliner Publikum die Filme ansehen. Aber auch nur, wenn die Pandemie bis dahin eingedämmt ist.

11 Dinge, die Corona im Kino geändert hat James Bond im Oktober Das neueste James-Bond-Abenteuer "Keine Zeit zu sterben" (No Time to Die) wurde erneut wegen der Corona-Pandemie verschoben. Der neue Kinostart soll nun der 8. Oktober 2021 sein, erklärte das US-Produktionsstudio MGM. Der wohl letzte 007 mit Daniel Craig wurde damit um ein Jahr geschoben.

11 Dinge, die Corona im Kino geändert hat Filme in der Warteschleife Das Filmjahr 2021 wird anders aussehen. Weil viele Filmstarts wegen geschlossener Kinos verschoben wurden, könnten Fans möglicherweise ab Frühjahr oder Mitte 2021 mit einer geballten Auswahl rechnen. Neben dem neuen James Bond hängen auch der Marvel-Film "Black Widow" mit Scarlett Johansson (Bild) oder auch die Fortsetzung von "Top Gun" mit Tom Cruise in der Warteschleife.

11 Dinge, die Corona im Kino geändert hat Cannes kommt später Das Film-Festival von Cannes, das eigentlich im Mai hätte stattfinden sollen, wird um zwei Monate verschoben, und zwar auf den 6.-17. Juli 2021. Eigentlich sollte das Festival vom 11.- 22. Mai abgehalten werden. 2020 war es wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Die Organisatoren veröffentlichten lediglich eine Liste von 56 Spielfilmen, die sie zur offiziellen Auswahl zählten.

11 Dinge, die Corona im Kino geändert hat Filmthema Corona Bereits in 2020 handelten einige Dokumentarfilme vom vermeintlichen Ausbruch der Pandemie in Wuhan. Nun kommt 2021 ein neuer Beitrag dazu. "In the Same Breath" von Nanfu Wang ("Land der Einzelkinder") erzählt von Fehlinformation und Fehlverhalten seitens der chinesischen und US-amerikanischen Regierungen im Hinblick auf COVID-19. Autorin/Autor: Sabine Oelze



Adaption: Maria John Sánchez