Inter Mailand vom Lokalrivalen AC Mailand nicht aufzuhalten

Seine Freistöße und Eckbälle haben von den gegnerischen Spielern ein besonderes Prädikat erhalten. Die von Hakan Calhanoglu ausgeführten Standardsituationen sind "Fackeln" ist immer wieder von den Kontrahenten zu hören. Gemeint ist die Schärfe und die Genauigkeit, mit der der 29-Jährige seine fußballerische Spezialität seit vielen Jahren vorträgt. Nun hat der gebürtige Mannheimer die Gelegenheit, seine Künste mit Inter Mailand im Finale der Champions League am 10. Juni in Istanbul zu präsentieren.

Calhanoglu hat sich mit seinem Team im Halbfinale gegen den Lokalrivalen AC Mailand in beiden Halbfinalspielen durchgesetzt. Nach dem 2:0-Erfolg im Hinspiel folgte ein 1:0 (0:0) im Rückspiel. Lautaro Martinez erzielte den entscheidenden Treffer (74.). Der Gegner wird am Mittwochabend zwischen Manchester City und Real Madrid ausgespielt.

Dank an den Vater

Besonders pikant im Fall Calhanoglu: Noch bis zum Jahr 2021 trug der Mittelfeldspieler das Trikot des AC Mailand. Vier Jahre spielte er für die Rossoneri. Nun hat er seinem Ex-Klub das bittere Ausscheiden aus der europäischen Königsklasse beschert. Aufgrund seiner außergewöhnlichen Fähigkeiten bei Standardsituationen ist er unverzichtbar im Team bei Inter, mit dem er bereits zweimal den italienischen Superpokal und einmal die Coppa Italia gewinnen konnte. Aber weshalb beherrscht Calhanoglu diese besondere Schusstechnik?

"Das habe ich meinem Vater zu verdanken", verriet er einmal. "Früher haben wir häufig auf einem Käfigplatz trainiert. Ich sollte nicht das Tor, sondern den Pfosten oder die Latte treffen. Dadurch habe ich die Präzision gelernt. Außerdem sah ich mir auf Video sehr viele Freistöße von Juninho an. Irgendwann hatte ich es drauf. Ich weiß, dass ich eine gute Schusstechnik habe und dass das im Spiel helfen kann."

Krönung der besten Saison ist in Sicht

Und diese Fähigkeiten machen Calhanoglu zu einem international gefragten Mann. Premier-League-Klubs sollen bereits ihr Interesse signalisiert haben. Allerdings wird in Italien gemunkelt, dass Calhanoglu, der in der Bundesliga schon für den Hamburger SV und Bayer 04 Leverkusen auflief, seinen Vertrag bei Inter Mailand vorzeitig bis 2027 verlängern wird.

Sein Selbstbewusstsein ist jedenfalls groß. "Ich sehe mich in meiner Rolle bei den fünf besten Spielern Europas", sagte Calhanoglu vor ein paar Wochen der italienischen Zeitung "Gazetta dello Sport". "Ich habe mich in den letzten Jahren in jeder Hinsicht verbessert und das ist die beste Saison meiner Karriere." Und diese könnte er nun noch ausgiebig mit dem Titel in der Champions League krönen. Nur noch ein Spiel ist Calhanoglu davon entfernt.