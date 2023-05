Dank Dzeko: Inter fertigt AC Mailand ab

So elastisch und leichtfüßig wie sich Edin Dzeko in diesem Moment um seinen Gegenspieler Davide Calabria gewunden und den Ball im Tor des AC Mailand untergebracht hatte, so bewundernd werden ihn viele Stürmer in ganz Europa dabei zugesehen haben. Schließlich ist dieser Dzeko schon stolze 37 Jahre alt. Aber bei dem Bosnier scheint das Alter lediglich eine belanglose Zahl zu sein.

Es war die 1:0-Führung (8. Minute) für Inter Mailand im Hinspiel des Champions-League-Halbfinales im Stadion San Siro. Dass Henrikh Mkhitaryan dann nur drei Minuten später auf 2:0 für Inter im brisanten Mailänder Derby und damit zum Endstand erhöhte, setzte bei Dzeko nur noch mehr Energie frei. In einer Woche, am kommenden Dienstag, kommt es an selber Stelle zum Rückspiel.

Dzeko mit Topwerten

Der Inter-Angreifer ist noch immer der Inbegriff eines Weltklasse-Mittelstürmers, von denen es derzeit nicht mehr so viele gibt. Groß, bullig, dabei technisch versiert, schnell und vor allem torgefährlich sind die vordringlichsten Attribute des Mannes, der einst in Sarajevo geboren wurde. Der FC Bayern sucht nach dem Abgang Robert Lewandowskis zum FC Barcelona nach genau einem solchen Stürmertyp - und findet keinen jüngeren Alters.

Henrikh Mkhitaryan von Inter Mailand trifft zum 2:0

Vor gut zwei Jahren wechselte Dzeko von der AS Rom zu Inter. Nicht wenige Experten fragten sich damals, ob dieser rund drei Millionen Euro teure Transfer nicht eher ein Fehlgriff sein würde - aufgrund des fortgeschrittenen Alters Dzekos. Das Gegenteil ist der Fall: In 95 Pflichtspielen erzielte Dzeko für die Mailänder 30 Tore und gab 15 Torvorlagen - ein Topwert.

Erfolgsstory weiterschreiben

Ohnehin hat Dzeko bei all seinen Klubs stets das gemacht, was er am besten kann: Tore. In der Serie A holte er sich in der Saison 2016/17 den Torjägertitel mit 29 Treffern. Unvergessen ist Dzeko allerdings auch in der Bundesliga und dort vor allem beim VfL Wolfsburg. Für den Werksklub erzielte er in 142 Pflichtpartien 85 Tore und gab 35 Torvorlagen. Und er gewann mit 22 Treffen ebenfalls die Torjägerkanone in der Saison 2009/10.

Aber: Dzekos größter Triumph in Wolfsburg kam ein Jahr früher. Gemeinsam mit seinem kongenialen Sturmpartner, dem Brasilianer Grafite, schoss er den VfL in der Saison 2008/09 zur Deutschen Meisterschaft. Mit Manchester City gewann er in der Folge unter anderem zweimal den den englischen Meistertitel.

Und diese Erfolgsstory will Dzeko noch fortschreiben. Am Saisonende läuft sein Vertrag in Mailand aus. Zwei weitere Jahre könne er sich dort noch vorstellen. Die Verhandlungen mit dem Klub haben bereits begonnen. Spätestens nach diesem Halbfinal-Spiel gegen den AC Mailand dürften die letzten Zweifel an einer Vertragsverlängerung verschwunden sein.