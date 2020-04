Indischer Schauspieler Irrfan Khan gestorben

Seine Rolle in "The Amazing Spider Man", als erwachsener "Pi" in "Life of Pi – Schiffbruch mit Tiger" oder seine Rolle als pragmatischer Polizeikommissar in "Slumdog Millionär" - Irrfan Khan war nicht nur in Bollywood ein Star. Auch in westlichen Produktionen spielte der Inder - beispielsweise an der Seite von Tom Hanks oder Emma Stone.

Khan galt als einer der besten indischen Schauspieler und war bekannt dafür, mit einem Zucken seiner Augenbrauen oder einer Augenbewegung ein breites Spektrum an Emotionen zu zeigen.

Mehrere internationale Auszeichnungen

Nach dem Besuch der Schauspielschule und anschließenden Rollen in Theater- und Fernsehproduktionen spielte Khan in fast einhundert Filmen mit, darunter neben Bollywoodstreifen auch viele Hollywood-Erfolge wie "The Amazing Spider Man" oder "Inferno". Er wurde bereits mit zwei Filmfare Awards und einem Screen Actors Guild Award ausgezeichnet. 2017 wurde Irrfan Khan in die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) aufgenommen, die jährlich die Oscars vergibt.

2018 zog sich Khan nach einer Krebsdiagnose aus der Öffentlichkeit zurück und ließ sich in London länger behandeln. Doch im vergangenen Jahr kehrte er wieder zurück zur Arbeit. Anfang dieser Woche wurde der mit einer Darminfektion ins Krankenhaus eingeliefert. Nun starb Irrfan Khan in einem Krankenhaus in Mumbai an Komplikationen. Er wurde 53 Jahre alt. Khan habe "bis zum Ende gekämpft und jeden in seinem Umfeld inspiriert", so sein Sprecher.

sam/AR (afp, dpa)