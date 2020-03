In "Drei-Phasen" gegen das Coronavirus

Die Aktienmärkte sind abgestürzt, Lieferketten unterbrochen, die Sorge vor einem Einbruch der Konjunktur ist groß. Brauchen deshalb auch deutsche Unternehmen Hilfe? Die Rufe nach einem Anti-Krisen-Paket jedenfalls werden lauter.

Es wächst aber auch die Befürchtung, Trittbrettfahrer könnten die Situation ausnutzen und Staatshilfen einheimsen, die eigentlich nicht nötig wären. Am Sonntag wollen die Spitzen der großen Koalition von Union und SPD mögliche Maßnahmen beraten.

Unsichere Lage

Die Coronavirus-Epidemie trifft Unternehmen gleich von zwei Seiten: Viele Lieferketten funktionieren nicht mehr, weil wichtige Teile - zum Beispiel aus China - wegen Produktionsausfällen nicht mehr zur Verfügung stehen. Und die Konsumenten sind wegen der Ansteckungsgefahr deutlich vorsichtiger, was Fluglinien, Reiseveranstalter und Restaurants bereits spüren.

Noch ist die Konjunktur nicht eingebrochen, die Prognosen sind aber düster. Der Außenhandelsverband BGA berichtet bereits von Liefer- und Produktionsengpässen, die Tourismusbranche von erheblichen Einbußen, die Autoindustrie von Absatz-Rückschlägen in China, Messeveranstalter von Ausfällen - und Kommunen sorgen sich um Einnahmen.

Der Chef des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, spricht von einem erhöhten Rezessionsrisiko in Deutschland. Die Industriestaatengruppe OECD hält das Virus sogar für die größte Gefahr für die Weltwirtschaft seit der Finanzkrise von 2008.

Wirtschaftsminister Altmaier: "Wir sind vorbereitet und entschlossen, eine mögliche Krise zu vermeiden"

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ist bemüht, die Unternehmen zu beruhigen. "Wir sind vorbereitet und entschlossen, um eine mögliche Krise zu vermeiden und Beschäftigung und Wertschöpfung zu sichern", sagt er. Intern wird in der Bundesregierung davor gewarnt, Panik zu verbreiten und damit womöglich die Unsicherheit bei Unternehmen weiter anzufachen. Das Ministerium orientiert sich zurzeit an einem "Drei-Phasen-Modell".

Hotline ist eingerichtet

Erste Stufe heißt: Firmen sind nur vereinzelt betroffen, es gibt noch keinen Konjunktureinbruch. Hierfür sind die normalen Fördertöpfe, Kredite der staatlichen Förderbank KfW und Exportbürgschaften vorgesehen. "Diese Instrumente werden genutzt und sind aktuell ausreichend", teilt das Wirtschaftsministerium mit. Das Ministerium hat dafür eine Hotline (030/18615-1515) für betroffene Firmen eingerichtet. Noch sei dafür aber kein gestiegener Bedarf zu erkennen, heißt es. Daneben besteht Anspruch auf konjunkturelles Kurzarbeitergeld - wenn beispielsweise Betriebe wegen staatlicher Schutzmaßnahmen geschlossen werden.

Die Hilfen werden aus Beitragsmitteln der Arbeitslosenversicherung finanziert. Ifo-Präsident Clemens Fuest hält das Kurzarbeitergeld für ein gutes Mittel - einerseits um Beschäftigung und Einkommen zu sichern, andererseits um zu verhindern, dass gesunde Unternehmen in die Insolvenz rutschen.

"Einige Milliarden" lockermachen

In der zweiten Phase, die schnell eintreten kann, aber momentan noch nicht absehbar ist, würde sich die Lage deutlich verschärfen. Die existierenden Hilfsmaßnahmen würden dann nicht mehr ausreichen und müssten aufgestockt werden. Die entsprechende Entscheidung müsste das Finanzministerium treffen.

"Bestehende Instrumente wie zum Beispiel Betriebsmittelkredite oder KfW-Kredite könnten ausgeweitet, flexibilisiert und aufgestockt werden, wenn der Bedarf steigen sollte", so das Wirtschaftsministerium. Experten zufolge würde das den Staat wohl einige Milliarden Euro kosten.

Kreditzahlungen könnten dann vorübergehend ausgesetzt werden, auch fällige Steuern könnten später gezahlt werden. "Damit wird sichergestellt, dass bei umfassenderen Liquiditätsproblemen von Unternehmen die notwendige Unterstützung zur Verfügung gestellt wird", heißt es in der Bundesregierung.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz: "Wir habene die Mittel, ein Konjunkturprogramm aufzulegen"

Konjunkturprogramme erst zum Schluss

In der dritten Phase - einer echten Krise - könnten dann Konjunkturprogramme nötig werden. "Sollte sich die Lage zuspitzen, Unternehmen in größerem Umfang aufgrund unterbrochener Lieferketten ihre Produktion einstellen müssen, Betriebe aufgrund behördlicher Anordnung oder aus Vorsichtsmaßnahme geschlossen werden, kann die Bundesregierung nachsteuern", so das Wirtschaftsministerium unter Verweis auf die Fluthilfe 2013 und die Finanzkrise von 2008.

Wirtschaftsminister Altmaier erneuert dazu alte Forderungen nach verbesserten Abschreibungsbedingungen, einer steuerlichen Besserstellung von Personengesellschaften und geringeren Unternehmenssteuern.

Teile von Altmaiers Forderungen sind in der schwarz-roten Koalition ohnehin beschlossen, aber noch nicht umgesetzt. Vor allem die CSU hat sich für ein Konjunkturpaket ausgesprochen. Die Schwesterpartei CDU ist aber dagegen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz erwägt solche Hilfen, hält die Zeit dafür aber noch nicht für gekommen: "Wenn die Lage es erfordert, dass ein solcher Impuls nötig wird, haben wir auch die Mittel, ein Konjunkturprogramm aufzulegen", sagte der SPD-Politiker zuletzt in einem Zeitungsinterview.

Umstrittene Pakete

Experten zufolge müsste ein Konjunkturpaket, das mit der EU-Kommission abstimmt werden müsste, ein beträchtliches Volumen haben, um Wirkung zu entfalten - einige Milliarden reichen dafür nicht aus.

Der Ökonom Friedrich Heinemann vom Mannheimer ZEW-Institut hat sich für ein europäisches Konjunkturpaket ausgesprochen: Weder der Stabilitäts- und Wachstumspakt der EU noch die Schuldenbremse im Grundgesetz verböten solche Reaktionen, weil es Ausnahmeklauseln gebe.

Ifo-Chef Fuest jedoch warnt, solche langfristig wirkenden Vorschläge seien derzeit nicht sachgerecht: "Ein Konjunkturprogramm kann keine Antwort auf die aktuelle Krise sein."

Jetzt ist die Politik am Zug

Im Blickpunkt ist deswegen das Treffen der Spitzen der Koalition am Sonntag. Sie könnten bereits konkrete Maßnahmen beschließen, zumal es ohnehin Haushaltsmittel im Volumen von 17 Milliarden Euro gibt, die noch nicht konkret vom Bund verplant sind. Im Raum stehen zusätzliche Investitionen, eine Entlastung bei den Strompreisen, eine frühere Teilabschaffung des Solidaritätszuschlags und Steuersenkungen für Unternehmen.

Welche Firmen vom Coronavirus profitieren Abwarten und Netflix schauen Als in der letzten Februarwoche weltweit die Kurse abschmierten, stemmte sich das Papier der Video-Streaming-Plattform erfolgreich gegen den Trend. Das Kalkül der Börsianer ist einfach: Wenn immer mehr Menschen wegen des Virus zu Hause bleiben müssen, dann schauen auch immer mehr Serien und Filme auf Netflix & Co.

Welche Firmen vom Coronavirus profitieren Gemeinsames Spinning im Wohnzimmer Das Fitness-Startup Peloton Interactive, das Heimtrainer und Online-Fitnesskurse anbietet, kann sich über die Kursentwicklung seiner Aktien nicht beklagen: Weil immer mehr Fitnessjunkies wegen des Virus ihr Studio meiden, steigen viele auf ein Hightech-Ergometer von Peloton, mit dem sie online vernetzt mit anderen in die Pedale treten können.

Welche Firmen vom Coronavirus profitieren Coronavirus-Milliardäre Der Chef der Pharmafirma Moderna, Stephane Bancel (rechts), wurde kurzzeitig zum Milliardär, als die Firma einen neuen Coronavirus-Impfstoff zur klinischen Erprobung am Menschen angemeldet hatte und der Börsenkurs daraufhin in die Höhe schoss. Auch Lim Wee Chai aus Malaysia, Mehrheitseigner des Herstellers für medizinische Handschuhe Top Glove, stieg in den Klub der Milliardäre auf.

Welche Firmen vom Coronavirus profitieren Werkzeuge für Heimarbeiter Die Aktien des US-Startups Zoom Video Communications, das Videokonferenzen anbietet, sind seit Februar um fast 50 Prozent gestiegen. Wenn immer mehr Menschen wegen der Corona-Epidemie von zu Hause aus arbeiten, ist das gut fürs Geschäft, so die Analysten von Bernstein Research. Zoom hat mit 2,2 Millionen Neukunden in diesem Jahr bereits mehr aktive Nutzer hinzugewonnen als im gesamten Jahr 2019.

Welche Firmen vom Coronavirus profitieren Leere Supermarktregale Hamsterkäufe haben bei Europas großen Supermarktketten wie Rewe oder Carrefour stellenweise die Regale für Nudeln oder Konserven leer gefegt. Der Ansturm in den Supermärkten sorgte dafür, dass sich Anleger auf die Aktien von Firmen stürzten, die abgepackte Lebensmittel herstellen. Auch bei Onlinehändlern wie Amazon oder Chinas Alibaba brummt das Geschäft - aus Angst vor dem Gang in den Laden.

Welche Firmen vom Coronavirus profitieren Wenn Angst gut fürs Geschäft ist Die Hersteller von Gesichtsmasken, Desinfektionsmitteln und Hygienetüchern erleben einen Nachfrageschub, weil die Käufer nach Möglichkeiten suchen, sich vor dem schnell ausbreitenden Virus zu schützen. Der US-Konzern 3M, der unter anderem Gesichtsmasken herstellt, ist einer der größten Nutznießer.

Welche Firmen vom Coronavirus profitieren "Überall und jederzeit" Beim deutschen Software-Unternehmen TeamViewer, das seinen Kunden den IT-Zugriff aus der Ferne ermöglicht, gehen die Nutzerzahlen seit dem Corona-Ausbruch durch die Decke, besonders in China, dem Epizentrum der Epidemie. Der Aktienkurs stieg in wenigen Tagen um mehr als 20 Prozent.

Welche Firmen vom Coronavirus profitieren Verdienen, auch wenn die Kurse abschmieren Die Börsenturbulenzen trieben im Februar die Umsätze an der Deutschen Börse um fast 60 Prozent in die Höhe - und bei jedem Trade verdiente ihr Betreiber, die Deutsche Börse AG, mit. Der 28. Februar war mit 2,8 Millionen ausgeführten Orders und einem Handelsvolumen von 18,6 Milliarden Euro der umsatzstärkste Handelstag auf dem Handelssystem Xetra seit der Finanzkrise 2008. Autorin/Autor: Ashutosh Pandey, Thomas Kohlmann



dk/hb (dpa, rtr)