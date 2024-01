Im Ruhestand widmet sich Beckenbauer vor allem seinem Golf-Handicap. Für Schlagzeilen sorgt er nur noch ab und an - etwa, wenn er Berichte über menschenunwürdige Arbeitsbedingungen auf WM-Baustellen in Katar mit den Worten abbügelt: "Ich habe noch keinen einzigen Sklaven in Katar gesehen." In die "Hall of Fame" des deutschen Fußballs wird er natürlich trotzdem gleich bei Gründung 2018 aufgenommen.