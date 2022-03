Im Krieg: Was bewegt die Kunst?

Verzweifeltes Engagement - Stimmen zum Krieg in Europa.

Die ukrainische Dirigentin Oksana Lyniv ist ein Star in der Klassikszene - die erste Frau an der Spitze eines italienischen Opernorchesters. Seit Ausbruch des Krieges hat sie nur noch ein Ziel: Den Menschen in ihrer Heimat Hoffnung und Kraft geben.

Künstler*innen beziehen Stellung

Die Solidarität mit der Ukraine und der Protest gegen den russischen Einmarsch sind gewaltig. Wie wichtig ist es, dass Kulturschaffende Stellung beziehen und wie weit dürfen Boykotte gegen russische Künstler*innen und Kulturinstitutionen gehen?

Krieg der Bilder

Der Krieg hat auch den Blick auf die Machthaber verändert: Wie blickt der russische Schriftsteller Wladimir Sorokin auf Putin und was sieht der ukrainische Filmemacher Maxim Melnyk in Selenskyj?

Schweigen ist keine Option

Sasha Filipenko spricht und schreibt offen über die Zustände in seinem Heimatland Belarus, in Russland - deshalb lebt er heute im Exil. Vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse liest sich sein neuer Roman "Die Jagd" wie eine Blaupause.

Gestrandet in Paris

Abgesagte Auftritte, geplatzte Tournee und Ensembles, die nach Auftritten im Ausland nicht zurück können zu ihren Familien. Die Mitglieder des Kiewer Stadtballetts werden in Paris gefeiert - Tänzer zwischen Traum und Alptraum.

