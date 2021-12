Humboldt-Forum: Immer wieder Streit ums Stadtschloss

Den Wiederaufbau von historischen Gebäuden mit streitbarer Vergangenheit dürften sich deutsche und Berliner Regierung in Zukunft sehr, sehr gut überlegen. Der Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses, jetzt Sitz des Humboldt Forums, war nicht nur sehr teuer (680 Millionen Euro), sondern ist seit dem Entschluss dazu höchst umstritten.

Bewegte und vielschichtige Geschichte

Das Stadtschloss wurde Mitte des 15. Jahrhunderts errichtet und war eines der prominentesten Bauten in der Mitte von Berlin. Es diente Kurfürsten, preußischen Königen und dem deutschem Kaiser als Residenz. König Friedrich Wilhelm VI. setzte dem Schloss 1848 die Kuppel mit dem Kreuz auf - als Symbol seiner engen Verbindung zu Gott und um die Monarchie als von Gott legitimierte Regierungsform zu betonen. Hierbei wurde auch der von ihm montierte Bibelspruch angebracht, der Anlass für die jetzigen Debatten ist.

"Es ist in keinem andern Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu, zur Ehre Gottes des Vaters. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind."

Nach dem Ende des Kaiserreichs 1918 wurde das Schloss Sitz von Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen und das meistbesuchte Museum in Berlin. Im Zweiten Weltkrieg war das Schloss teilweise ausgebrannt, 1950 wurde es in der Deutschen Demokratischen Republik gesprengt. Während der DDR-Zeit stand hier der zentrale Palast der Republik, Sitz der Volkskammer. Das Parlament beschloss den Wiederaufbau 2002.

Die Geschichte des Berliner Stadtschlosses Berliner Stadtschloss um 1900 Der Grundstein wurde bereits 1443 gelegt, seine endgültige Gestalt erhielt die Residenz ab 1701. Baumeister Andreas Schlüter gestaltete die Schlossfassaden nach italienischem Vorbild. Das Berliner Stadtschloss galt als größtes Barockbauwerk nördlich der Alpen, es hatte 1210 Räume.

Die Geschichte des Berliner Stadtschlosses Schäden nach dem Krieg Während des Zweiten Weltkriegs brannte das Schloss bei einem schweren Luftangriff aus. Das Feuer hatte nahezu alle Prunkräume im Nord- und Südflügel vernichtet. Andere Gebäudeteile blieben erhalten, so auch die Außenmauern mitsamt dem plastischen Schmuck, die tragenden Wände und auch Haupttreppenhäuser.

Die Geschichte des Berliner Stadtschlosses Erst vernächlässigt, dann gesprengt In den Nachkriegsjahren fanden in den intakten Gebäudeteilen, etwa im Weißen Saal, noch Ausstellungen statt. Aber 1950 beschloss die DDR-Führung das Schloss zu sprengen, trotz zahlreicher Proteste. Es sei "kein deutsches Kulturerbe". Stattdessen wurde der Marx-Engels-Platz angelegt, ein Ort für Massenkundgebungen.

Die Geschichte des Berliner Stadtschlosses Sozialistisches Zwischenspiel In den 1970-er Jahren ließ SED-Chef Erich Honecker den Palast der Republik errichten. In dem Mehrzweckbau tagte die Volkskammer, traten Rockmusiker wie Udo Lindenberg auf, hier gab es zahlreiche Restaurants und Bars. Nach dem Fall der Mauer wurde das Gebäude 1990 wegen Asbestbelastung geschlossen und später abgerissen.

Die Geschichte des Berliner Stadtschlosses Täuschend echt Gleich nach der Wende begann die leidenschaftliche Diskussion um den Wiederaufbau des Stadtschlosses. 1993 organisierte ein Kreis der Befürworter eine medienwirksame Aktion: für 100 Tage wurde mit einer Folien-Fassade das Schloss in Originalgröße simuliert. 2002 votierte der Deutsche Bundestag für den Neubau des Schlosses.

Die Geschichte des Berliner Stadtschlosses Wiederaufbau in Originalgröße 2008 gewann der Italiener Franco Stella den Architekturwettbewerb. Sein Entwurf verknüpft das barocke Äußere mit einem neuen Innenleben. Unter dem Namen Humboldt Forum soll im wiederaufgebauten Schloss ein internationales Kunst- und Kulturzentrum entstehen.

Die Geschichte des Berliner Stadtschlosses Die Baustelle im Blick Die Humboldt-Box ist zu einem temporären Wahrzeichen Berlins geworden: Seit 2011 informiert sie über Geschichte und Zukunft der Berliner Schlosses. Schon in den ersten 50 Tagen wurden 100.000 Besucher gezählt. Von der Panoramaterrasse eröffnet sich ein weitläufiger Blick auf die Schlossbaustelle.

Die Geschichte des Berliner Stadtschlosses Jetzt gehts los! Am 12. Juni 2013 legt Bundespräsident Joachim Gauck den Grundstein. Auf diesem eingraviert sind zwei Zahlen: 1443 und 2013. Sie markieren das Datum für die Grundsteinlegung des historischen Schlosses und das Datum des Wiederaufbaus. Richtfest wurde im Juni 2015 gefeiert.

Die Geschichte des Berliner Stadtschlosses Alter Schmuck für neue Mauern Während die Grundmauern errichtet werden, entstehen in der Schlossbauhütte die barocken Fassadenteile. Bildhauer fertigen etwa 3000 Einzelzeile originalgetreu, nach historischen Vorlagen an. Die Schloss-Fassade wird etwa 80 Millionen Euro kosten, finanziert nur durch Spenden. Insgesamt soll das neue Schloss rund 590 Millionen Euro kosten, den Großteil zahlt der Bund.

Auch über den geplanten Eröffnungstermin hinaus wird gebaut. 2019 sollte das Humboldt Forum eröffnet werden - nun wird es 2020. Dann können die Berliner Museen ihre Schätze außereuropäischer Kulturen zeigen, die Humboldt-Universität wird zu internationalen Konferenzen einladen und der Schlosshof als Kulisse für Musik- und Theateraufführungen dienen.



Biblischer Spruch als Zankapfel

Nun ist das Gebäude seit Mai 2020 fertig, das goldene Kreuz prangt wieder auf seiner Kuppel und auch der Spruch in goldenen Buchstaben auf blauem Grund hebt sich in aller Deutlichkeit ab und ist von weitem zu erkennen. Von Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft in Berlin wurden Kuppel, Kreuz und Inschrift seitdem kontrovers diskutiert. Die Kritik lautete unter anderem, dass diese dem Humboldt-Forum eine falsche Note gebe, von "christlichen Unterwerfungsfantasien" war gar die Rede.

Andere machten sich für die Beibehaltung der historischen Rekonstruktion stark, unter anderem die scheidende Kulturstaatsministerin Monika Grütters. "Als Forum der Verständigung wird es einen gleichberechtigten Dialog der Weltkulturen ermöglichen. So ist auch das Kreuz als Einladung zu verstehen, die unterschiedlichen Kulturen kennenzulernen, die im Humboldt Forum ihren Platz finden“, so Grütters in einem Statement.

Der Bibelspruch am Humboldt-Forum sorgt für Aufregung

Doch nach der anhaltenden Kritik sehen auch die Betreiber des Humboldt-Forums das Kuppelkreuz samt Inschrift Spruch durchaus kritisch, zumal das Haus "ein weltoffener, demokratischer Debattenort" sein will. Man sei sich der Problematik durchaus bewusst, "die von einer städtebaulich und baukulturell begründeten, gleichwohl politisch und religiös interpretierbaren Wiederherstellung der monarchischen und christlichen Symbolik an einem Gebäude wie dem Humboldt Forum ausgeht".

Vorboten neuer Kulturpolitik?

Nun ist es die neue Regierung, die den entscheidenden Anstoß zu korrigierenden Maßnahmen gibt. Erstes Anzeichen dafür ist eine mit Hinweis auf den neuen Koalitionsvertrag erfolgte Ankündigung des Generalintendanten des Humboldt-Forums.

Am 2.12.2021 ließ Hartmut Dorgerloh verlauten, dass die Frage zu Kreuz und Kuppel immer wieder neu gestellt werden müsse. Es solle der Versuch unternommen werden, "vielleicht auch neue Antworten zu formulieren". Neue Ideen müssten entwickelt werden, "wie wir mit etwas umgehen, was bis heute nicht befriedigt und nicht befriedet ist", so Dorgerloh.

Menschrechte in Neon-Schrift?

Ein Angebot hat die "Initiative Leuchtturm Berlin" (s. Video) vorgelegt: Informatiker Sven Lochmann und Jurist Konrad Miller haben das Kunstprojekt initiiert. Sie wollen dem umstrittenen Spruch "eine dauerhafte, positive und zeitgemäße Aussage entgegensetzen". Um das zu erreichen, planen sie, Leuchtdioden vor das Spruchband zu montieren. Bei Einbruch der Dunkelheit sollen dann Auszüge aus Grundgesetz und Menschenrechtserklärung als Laufschrift vor dem Bibelspruch zu lesen sein.

Dies kann eigentlich nur im Sinne des Humboldt Forums sein, das im Juli 2021 endlich eröffnen konnte. Seitdem werden hier Exponate aus Asien, Afrika, Amerika und Ozeanien gezeigt, deren koloniale Aneignung teils genauso umstritten ist, wie das Gebäude, das sie beherbergt. Die unbequemen Fragen liegen offen und schmerzhaft prominent unter dem goldenen Kreuz in der Mitte der deutschen Hauptstadt.