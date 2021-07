Humboldt Forum: Hotspot der Debatten

Noch riecht alles neu im beeindruckend großen Humboldt Forum. Am Ufer der Spree zwischen Brandenburger Tor und Alexanderplatz, wo einst das Berliner Stadtschloss stand, dessen kriegszerstörte Reste 1950 gesprengt und durch den DDR-Palast der Republik ersetzt wurden, ragt jetzt ein massiver Neubau in den Berliner Himmel. Ein letzter Bauzaun verdeckt das Hauptportal. Gärtner versorgen Pflanzenbeete großzügig mit Dünger. Zwei junge Leute werben scherzend für den Wiederaufbau von Erichs Lampenladen, wie der abgerissene Republikpalast im Volksmund hieß.

Vor wenigen Tagen erst ist hier die neue U-Bahnstation mit Pomp eröffnet worden, sie erschließt das "Museumsufer".

Das Humboldt Forum vor der Eröffnung: Blick auf die rekonstruierte Fassade.

Leere Stühle warten auf Prominenz, die sich zum feierlichen Staatsakt angesagt hat. Beschlossen 2002 vom Deutschen Bundestag, sollte der Kulturkomplex eigentlich schon 2019, im Humboldt-Jubiläumsjahr fertig werden. Doch es zog sich. Die Baukosten explodierten. Und nach der virtuellen Eröffnung im Dezember folgt jetzt Teil Zwei der Öffnung auf Raten: im Keller, Erdgeschoss und der ersten von drei Etagen.

Streit über Kuppelkreuz

Der italienische Stararchitekt Franco Stella hat dem Humboldt Forum, auf dem weithin sichtbar eine Kuppel mit Engelsfiguren und Kreuz thront, an drei Seiten eine rekonstruierte Barockfassade umgehängt. Ein goldgefasster Ausspruch von Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV (1795-1861) fordert die Unterwerfung der Menschheit unter das Christentum. Für Kritik sorgte im Vorfeld auch, dass ausgerechnet das Ethnologische Museum und das Dahlemer Museum für Asiatische Kunst in die Teil-Rekonstruktion eines Preußenschlosses einziehen sollen. Obwohl dieses doch für Kolonialmacht und Völkermord steht?

Viele sehen im Humboldt Forum ohnehin einen Hotspot der aktuellen Kolonialismus-Debatte. Und genau genommen ist es das auch: Kann man heute noch Kunstwerke und Artefakte ausstellen, die unter ungeklärten, womöglich kolonialen Bedingungen in deutschen Museen landeten? Die Frage steht wie ein Elefant im Raum.

Der Generalintendant des Humboldt Forums, Hartmut Dorgerloh

Luf-Boot und Benin-Bronzen

Augenblicklich kreist die Debatte vor allem um die Benin-Bronzen, aber auch um ein Luf-Boot aus dem heutigen Papua-Neuguinea. Die wertvollen Metalltafeln und Skulpturen aus dem Königspalast von Benin, waren nach den britischen Plünderungen im Jahr 1897 zu Tausenden nach Europa und in die USA gelangt. Ein Teil kam über den Kunstmarkt in die Sammlungen deutscher Museen. Wegen dieses "Unrechts-Kontextes", so Grütters gegenüber der Deutschen Welle, sei Deutschland bereit zur Rückgabe. Verhandlungen mit Nigeria laufen. Doch erst einmal sollen die Bronzen in zwei Sälen des Humboldt Forums gezeigt werden, ebenso das Luf-Boot.

Das historische Lufboot aus dem heutigen Papa-Neuguinea wird im Humbold Forum zu sehen sein

"Deutschlands koloniale Vergangenheit, das war lange ein blinder Fleck in unserer Erinnerungskultur", sagt die Kulturstaatsministerin. Das soll sich nun ändern, auch dank des Humboldt Forums, das an diesem Dienstag mit einem Staatsakt eröffnet wird. Doch nicht als Ausstellungshaus im klassischen Sinn, wie Generalintendant Hartmut Dorgerloh betont, sondern als Begegnungsstätte und Experimentierfläche. Drei Kernthemen sollen sich in allen Programmen wiederfinden: Die Geschichte des Ortes, die Weltentdeckung der Humboldt-Brüder und schließlich die Auseinandersetzung mit Kolonialismus und seinen Folgen. "Sicherlich werden hier komplexe und schmerzhafte Themen wie Raubkunst, Provenienzforschung oder Restitutionsfragen verhandelt", sagt Dorgerloh, "doch wir wollen uns sehr aktiv in diese Debatten einbringen."

Trotz seiner historisierenden Fassade setzt das Gebäude am Spreeufer auf Transparenz. Sichtachsen durchziehen den Schlüterhof und sorgen für Durchblick in angrenzende Stadtteile. Im Innern öffnen sich Kinosaal, Bühnen für Musik- und Tanz, Säle für Ausstellungen, Kongresse oder Symposien, ausgestattet mit neuester Veranstaltungstechnik. Unübersehbar hat das Humboldt Forum viel vor, und zwischen seinen hohen Mauern aber auch viel Platz – nämlich gut 40.000 Quadratmeter.

Kunst aus Elfenbein? Schrecklich schön! Weißes Gold Luxusgut Elfenbein: Seit jeher wird es - wie dieser Zahn aus dem Angola des 19. Jahrhunderts - zu Kunstgegenständen verarbeitet. Und obwohl sich inzwischen die meisten Staaten an die internationalen Tier- und Artenschutzabkommen halten, ist die Nachfrage ungebrochen, der illegale Handel floriert. Tragische Bilanz des globalen Elfenbeinhandels: Alle 20 Minuten bezahlt ein Elefant mit dem Leben.

Kunst aus Elfenbein? Schrecklich schön! Radikal dezimiert Nur noch etwa 350.000 Verwandte des - vor 12.000 Jahren ausgestorbenen -Wollhaarmammuts leben heute in den Steppen und Wäldern Afrikas, 1970 waren es noch zwei Millionen Elefanten. Bis zu 50.000 US-Dollar pro Stoßzahn werden auf dem illegalen Markt geboten.

Kunst aus Elfenbein? Schrecklich schön! Koloniale Ausbeutung Bereits zu Kolonialzeiten war Elfenbein begehrtes Beutegut. Auch in den deutschen Kolonien Tansania, Ruanda und Burundi wurde Elfenbein als Rohstoff geschätzt, mit dem sich an den Märkten spekulieren ließ. Tausende Tonnen Stoßzähne gelangten so über den Land- und Seeweg vor allem nach Europa und Asien, ab dem 17. Jahrhundert auch nach Amerika.

Kunst aus Elfenbein? Schrecklich schön! Elfenbein - belastete Schönheit Elfenbein fasst sich gut an, ist leicht form- und schnitzbar, robust, aber doch elastisch. Es leitet keine Wärme, ist nie richtig kalt und wird nie zu heiß. Die weiße Farbe und die ebenmäßige Form verkörpern in einigen Kulturen Reinheit und Unschuld - wenngleich ihre brutale Gewinnung eine andere Sprache spricht: Die Naturschutzorganisation WWF vergleicht Elfenbein und Nashorn mit Blutdiamanten.

Kunst aus Elfenbein? Schrecklich schön! Kultur versus Natur Mal Kultobjekt, mal Statussymbol: Elfenbein sagt viel über die Koexistenz von Mensch und Tier aus, über das Verhältnis zwischen Natur und Kultur. Statt zu verrotten, überdauerten Elfenbeinobjekte Jahrhunderte, oft sogar Jahrtausende. Ägypter, Römer und Griechen, aber auch Chinesen, Inder sowie afrikanische Gesellschaften ergötzten sich an erlesenen Schnitzarbeiten aus Elfenbein.

Kunst aus Elfenbein? Schrecklich schön! Elfenbein - die ganze Geschichte Der Handel mit Elfenbeinobjekten verbreitete Kunststile und Formensprachen um den Globus - wie diese aus Asien stammende geschnitzte Schmuckdose. Doch erzählt die Geschichte des Elfenbeins nicht nur von kulturellem Austausch, sondern ebenso von kapitalistischer Wertvermehrung, gewaltvoller Aneignung und ungleichen Machtverhältnissen. Das Humboldt-Forum beleuchtet die Zusammenhänge.

Kunst aus Elfenbein? Schrecklich schön! Formvollendeter Mammut Vor rund 35.000 Jahren entstand diese Mammutfigur, die in einer Höhle in Süddeutschland gefunden wurde. Die Berliner Ausstellung versammelt Exponate aus vielen Epochen und unterschiedlichster Provenienzen - vom Elfenbeinthron, Brustschmuck oder Jagdhorn bis zum Kruzifix und zur Gebetskette, vom Briefbeschwerer bis zum Perlenschmuck, von Kleinplastiken bis zum Deckelhumpen.

Kunst aus Elfenbein? Schrecklich schön! Internationale Zusammenarbeit Sogar ein von einem Elefanten zertretenes Auto zeigt die Ausstellung, mit 200 weiteren Exponaten. Für die Schau arbeitete die Stiftung Humboldt Forum mit deutschen Museen, aber auch mit Instituten in Kenya, London, Wien und Paris zusammen. Unser Foto zeigt die Verbrennung riesiger Stapeln an beschlagnahmten Elefanten-Elfenbein durch den Kenya Wildlife Service (KWS), im Nationalpark von Nairobi. Autorin/Autor: Stefan Dege



Elfenbein-Ausstellung zum Start

Was Dorgerloh meint, zeigt sich schon in der Eröffnungsausstellung "schrecklich schön – Elefant – Mensch - Elfenbein". Mit 200 Exponaten aus Museen in aller Welt, arbeitet die Schau die brutale Geschichte des Elfenbeinhandels auf. Atemberaubende Schnitzarbeiten erwartet das Publikum, und dazu ein breites Diskurs- und Filmprogramm. Dafür arbeitete das Humboldt Forum mit Museen und Fachleuten in aller Welt zusammen.

Eine Schau im Schlosskeller führt – zusammen mit einem Videopanorama und 35 über das Haus verteilten Präsentationen, in die Historie des Schlosses ein. In der Ausstellung "Nimm Platz!" können kleinere Kinder die Kulturtechnik des Sitzens spielerisch erkunden. Im ersten Obergeschoss haben die Ökologie-Ausstellung "Nach der Natur" der Humboldt Universität und die Schau "BERLIN GLOBAL" von Kulturprojekte Berlin und dem Stadtmuseum Berlin zur weltweiten Vernetzung der Hauptstadt ihre Pforten geöffnet.

Noch sind manche Vitrinen leer, warten Exponate verpackt auf ihre Präsentation oder sind noch gar nicht da. Doch architektonisch und programmatisch treffen sich im Humboldt Forum bereits das Gestern und das Heute. Im Museumsshop sind derweil Erinnerungsstücke zu haben: T-Shirts, Kaffeebecher, Kühlschrank-Magnete mit Schloss- oder Palastaufdruck, nachgebaute Deckenlampen aus dem Palast der Rupublik. Der Renner ist eine Postkarte, auf der steht: "Wilhelm, Alexander und ich".