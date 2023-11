Henry Kissinger ist tot - Ein US-Außenminister aus Bayern

Henry oder Heinz Alfred Kissinger - wie er ursprünglich hieß - wurde am 27. Mai 1923 als Sohn des jüdischen Gymnasiallehrers Louis und seiner Frau Paula im bayerischen Fürth geboren. 1938 - Kissinger war damals gerade 15 Jahre alt - wanderte er mit seinen Eltern in die USA aus, um der Judenverfolgung der Nazis zu entgehen. Es folgte eine beispiellose Karriere, über die er bis ins hohe Alter selbst erstaunt zu sein schien. "Es erfüllt mich mit Stolz", sagte er bei der Ernennung zum Ehrenbürger der Stadt Fürth im Jahr 1998, "hier als ehemaliger Außenminister des vielleicht einzigen Landes der Welt zu stehen, in dem ein Adoptivbürger die Aufgabe und die Verantwortung übernehmen kann, die ich ausüben durfte."

Kissinger ging in New York zur Schule und diente die letzten beiden Kriegsjahre in der US-Armee, unter anderem in der militärischen Spionageabwehr. Das Studium an der berühmten Harvard-Universität schloss er mit einer Dissertation über das Gleichgewicht der Großmächte vor dem Ersten Weltkrieg ab. Seine Abschlussarbeit gehört heute zu den Klassikern der modernen Geschichtsschreibung.

Eine rasante politische Karriere

Schnell stieg Kissinger in den 1950er Jahren zum Direktor am Internationalen Seminar der Universität auf. In Politikerkreisen machte er sich durch seine brillanten Analysen des Ost-West-Konflikts einen Namen. Nach dem Bau der Mauer in Berlin riet er Präsident Kennedy von militärischen Gegenmaßnahmen ab. 1968 berief Präsident Nixon Kissinger zum außenpolitischen Berater. Vier Jahre später wurde er Nixons Mann für Sicherheitsfragen, 1973 dann Außenminister. Kissinger blieb auch im Amt, als Präsident Nixon wenig später über die Watergate-Affäre stürzte. "Analysiert man Watergate, so ist die ganze Affäre eine Serie von kleinlichen Dummheiten, die Nixon nicht gerade schmeicheln", attestierte er später. "Aber meiner Ansicht nach ist er zu hart bestraft worden."

1973 erhielt Kissinger auch den Friedensnobelpreis, eine Auszeichnung, die wegen des US-Engagements im Vietnamkrieg durchaus umstritten war. In Geheimverhandlungen mit dem Vietkong hatte Kissinger dazu beigetragen, den für Amerika verlorenen Krieg zu beenden.

Regierungsmitglied Kissinger (1973): Außenminister unter den Präsidenten Nixon und Ford Bild: Bob Daugherty/AP Photo/picture alliance

Kissinger für ein starkes Europa

Kissingers besondere Fähigkeit lag in seinem großen Vermögen, in geostrategischen Kategorien zu denken. So erkannte er nicht nur früh die Entwicklung Chinas zur Großmacht und leitete die amerikanische Öffnung zum Reich der Mitte ein, er begriff auch die Chancen, die sich aus dem friedlichen Zerfall der Sowjetunion ergaben. Zudem unterstützte er beratend die deutsche Wiedervereinigung.

Auch nach seiner Karriere als Berufspolitiker blieb Kissinger bis ins hohe Alter als Redner und Berater gefragt. Nach den Terroranschlägen des 11. Septembers 2001 und der amerikanischen Kriegspolitik in Afghanistan und im Irak warnte Kissinger vor einem Bruch der transatlantischen Partnerschaft. Er tat dies, ohne den Standpunkt seiner Wahlheimat Amerika jemals aufzugeben: "Es geht hier nicht um Unilateralismus gegen Multilateralismus, sondern um die Fähigkeit, einen gemeinsamen Zweck zu ersinnen. Wenn es den gibt, kommt Multilaterlismus gar nicht auf. Ein starkes Europa ist jedenfalls in unserem Interesse." Für ein starkes Europa warb Kissinger weiterhin auch im hohen Alter: Im der Zuge der Eurokrise warnte er noch 2012 vor einem Rückfall Europas in alte Nationalstaatlichkeit. In einem Interview mit der Financial Times im Sommer 2018 antwortete er auf die Frage, ob der Trump-Schock dazu führen könnte, dass die anderen westlichen Länder endlich auf eigenen Füßen stehen: "Es wäre ironisch, wenn sich gerade das abzeichnen würde. Aber es ist nicht unmöglich." Aus seiner Sicht könnte Trump "eine jener historischen Figuren sein, die von Zeit zu Zeit auftauchen, um das Ende einer Ära zu markieren und um diese zu zwingen, den alten Schein aufzugeben." Er warnte, dass wir in einer "sehr, sehr besorgniserregenden Zeit" leben.

Der berühmte Politiker war bis zum Ende aktiv: Mit 95 arbeitete er noch an einem Buch über berühmte Staatsmänner und -frauen, unter anderem Margaret Thatcher. Im Interview mit der Financial Times sprach er über einen Essay von 25.000 Wörtern über Nixon, den er gerade fertiggestellt hatte, und möglicherweise als einzelnes Buch veröffentlichen wollte. Henry Kissinger starb am 29.11.2023 in Kent im US-Bundesstaat Connecticut.