Helmut Newton: Der Starfotograf, Hollywood und die anderen

Los Angeles' Straßen als Bühne

In einem weiteren Ausstellungsraum liegt der inhaltliche Schwerpunkt auf der Stadt Los Angeles. Neben Ed Ruschas berühmten Fotoporträt des Sunset Strip "Every Building at the Sunset Strip" aus dem Jahr 1966 ist Street Photography von Alice Springs zu sehen. Sie hat 1984 auf der Melrose Avenue die Gegenkultur der Punks und Mods dokumentiert.