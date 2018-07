Helene Fischer und Ed Sheeran verkaufen sich gut

Ed Sheeran-Konzert findet jetzt in Gelsenkirchen statt

Der Streit um die Austragung des Ed Sheeran-Konzerts in Düsseldorf ist beendet - und es gibt eine Lösung für Zehntausende Fans: Am 22. und 23. Juli gibt es ein Doppelkonzert in der Veltins Arena in Gelsenkirchen. (27.06.2018)