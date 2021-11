Heidi Klum: GNTM-Mama, Werbeikone und millionenschwere Geschäftsfrau

Seit Jahrzehnten ist sie ein internationaler Star. Gerade kurz vor dem Finale der 13. Germany's Next Topmodel-Staffel ist der Name Heidi Klum in aller Munde. Was ist das Erfolgsgeheimnis der gebürtigen Rheinländerin?