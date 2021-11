Die Pisten im Harz bleiben leer

Wegen der Coronapandemie haben die meisten europäischen Länder inzwischen das Skifahren massiv eingeschränkt. Dabei ist die Saison zwischen Weihnachten und Neujahr für viele Gebiete die wichtigste des gesamten Jahres, egal ob in der Schweiz, in Italien, in Frankreich oder Deutschland. Auch im deutschen Mittelgebirge Harz fehlen die Skifahrer als wichtige Einnahmequelle.