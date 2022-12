Harry & Meghan: Fünf Vorschläge, was folgen könnte

Viele Menschen fragen sich, wie sie reich und berühmt werden können. Aber was ist mit denen, die schon reich und berühmt sind? Die fragen sich, wie sie es bleiben. Wo und wie kann man heutzutage mit seinem Ruhm Geld verdienen? Fünf (nicht ganz ernstgemeinte) Vorschläge für den Duke und die Duchess von Sussex, die mit ihrer Netflix-Dokumentation "Harry & Meghan" in diesem Monat für Furore gesorgt haben.

Die größten Skandale der britischen Royals Thronverzicht aus Liebe Ihre Liebe bewegte die Welt: Weil König Edward VIII. als Oberhaupt der anglikanischen Kirche die geschiedene US-Amerikanerin Wallis Simpson nicht heiraten durfte, dankte er nach nur 326 Tagen ab. Das Paar heiratete schließlich doch - am 3. Juni 1937 auf Schloss Candé in Frankreich. Der Skandal stürzte das britische Königshaus in eine schwere Krise.

Die größten Skandale der britischen Royals Prinzessin Margarets Scheidung Prinzessin Margaret, die Schwester von Queen Elizabeth II., war eine der schillerndsten Persönlichkeiten der Royals: Sie liebte Partys, Alkohol und Affären. Mit ihrem Ehemann, dem Fotografen Antony Armstrong-Jones, hatte sie zwei Kinder. Das Paar trennte sich 1976. Als die Ehe aufgelöst wurde, war Margaret das erste Familienmitglied, das sich scheiden ließ - seit Heinrich VIII. im 16. Jahrhundert.

Die größten Skandale der britischen Royals Untreue Eheleute Nicht alle glauben, dass Reitlehrer James Hewitt Lady Dianas erste außereheliche Beziehung war. Das Gerücht, dass sie in den 1980er-Jahren eine Beziehung zu ihrem Leibwächter Barry Mannakee hatte, hält sich hartnäckig. Gleichzeitig mit Prinz Charles' Geständnis, untreu gewesen zu sein, gab auch Lady Diana ihren Fehltritt mit Hewitt zu.

Die größten Skandale der britischen Royals Royale "Ehe zu dritt" Prinz Charles' Ehe mit Lady Diana, aus der die Söhne William und Harry stammen, scheiterte. Ihr Ehekrieg machte intime Geheimnisse öffentlich. Diana sagte in einem BBC-Interview auf die Frage, ob Camilla Parker Bowles ein "Faktor" für das Scheitern der Ehe gewesen sei: "Nun, wir waren zu dritt in dieser Ehe, also war es ein bisschen überfüllt." Schließlich führte Prinz Charles Camilla zum Altar.

Die größten Skandale der britischen Royals Das Schweigen der Queen 1997, Lady Di und Charles waren da schon geschieden, verunglückten Diana und ihr Freund Dodi Al-Fayed bei einem Autounfall. Ganz Großbritannien war geschockt, doch aus dem Palast kam lange kein Wort der Anteilnahme. Die Briten erlebten eine kaltherzige Königsfamilie, jeder vierte befürwortete damals die Abschaffung der Monarchie. Erst Tage später ging die Queen auf die trauernden Menschen zu.

Die größten Skandale der britischen Royals Prinz Harry im Nazi-Kostüm Lange Partynächte mit Drogen- und Alkohol-Eskapaden brachten Harry, dem jüngeren Sohn von Prinz Charles, schon früh den Spitznamen "Dirty Harry" ein. Einmal schaffte es Harry auch splitterfasernackt in die Schlagzeilen. Das Bild des 20-jährigen Prinz Harry aber, verkleidet als Generalfeldmarschall Rommel samt Hakenkreuz-Armbinde, ging um die Welt. Ein gefundendes Fressen für die Skandalpresse.

Die größten Skandale der britischen Royals Interview mit Sprengkraft 50 Millionen Menschen auf der ganzen Welt verfolgten das Interview von Prinz Harry und seiner Frau Meghan. Im US-Fernsehen erhoben diese schwere Vorwürfe gegen die britische Königsfamilie und bezichtigten sie unter anderem rassistischer Gedankenspiele. Als sie mit Sohn Archie schwanger gewesen sei, so Meghan, habe es Bedenken gegeben, "wie dunkel seine Haut sein könnte, wenn er geboren wird".

Die größten Skandale der britischen Royals Die Queen bricht ihr Schweigen Die Rassismus-Vorwürfe von Prinz Harry und seiner Frau Meghan schlugen hohe Wellen: Die Queen habe die Vorwürfe "sehr ernst" genommen, ließ der Buckingham Palast damals wissen. Die Königsfamilie sei "traurig darüber, wie schwierig die vergangenen Jahre für Harry und Meghan gewesen" seien. Die Anschuldigungen würden von der Familie "privat aufgearbeitet". Ob die Queen damit das Feuer löschte?

Die größten Skandale der britischen Royals Missbrauchsskandal um Prinz Andrew Ist Prinz Andrew, der zweitälteste Sohn von Queen Elizabeth II. und Ex-Mann von Sarah Ferguson, in den Missbrauchs-Skandal um Jeffrey Epstein verwickelt und hat ein 17-jähriges Mädchen missbraucht? Das sollte ein US-Gericht klären - schon vor dem Prozess ein großer Schaden für das britische Königshaus. Inzwischen einigte sich Andrew außergerichtlich mit dem mutmaßlichen Opfer. Autorin/Autor: Stefan Dege



1. Disney-Prinzenpaar

Nachdem sie sich dazu entschieden haben, lieber keine echten Royals zu sein, bleibt immer noch die Möglichkeit, einen zweiten royalen Anlauf in der Traumfabrik Hollywood zu nehmen. Die Disney-Studios drehen doch gern Filme über Prinzen und Prinzessinnen, und Schauspielerin ist immerhin Meghans Beruf. Einer romantischen Liebesgeschichte über einen Prinzen, der seine Familie für eine Frau aus dem Volk verlässt oder eine Neuauflage von "Die Schöne und das Biest"? Den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.

Nur, ob einer von beiden singen kann, muss sich noch klären. Denn zu jedem guten Disney-Film gehören schließlich eine ganze Reihe von Popballaden. Im Disney-Hitfilm "Frozen" (2014) zum Beispiel spielte der Song "Let It Go" ("Lass einfach los") eine große Rolle. Mal einfach loszulassen, könnte dem Paar guttun - und ein Platz in den Charts wäre ihnen gewiss.

2. Die Billboard-Charts erklimmen

Apropos Gesang: Wie wäre es mit einer Karriere im Musikgeschäft? Wie die legendäre schwedische Pop-Band ABBA beweist, sind Songs über Königinnen und Könige sehr beliebt. ABBAs "Dancing Queen" ist längst ein Klassiker. Auch die Rockband Queen landete mit dem Song "Killer Queen" einen Kulthit, und Popsängerin Lorde gelang mit "Royals" der Sprung in die Charts.

Der Hype um ABBA - Kultur.21

Beste Voraussetzungen also. Wenn Harry und Meghan dazu noch ein Talent zum Tanzen hätten, könnten sie auch an einer Staffel von "Dancing with the Stars" oder "Strictly Come Dancing" teilnehmen, wahlweise in den USA oder in Großbritannien. Mit dem Act könnten sie dann auf Tour gehen und in "Let's Dance"-Sendungen im Commonwealth und auf der ganzen Welt auftreten. Wer weiß, vielleicht kommt sogar ein Album dabei herum - oder gleich ein ganzes Musical.

3. Auftritte in Quiz-Sendungen

Eine beliebte Tätigkeit von Promis auf der ganzen Welt - meistens aus der B-Kategorie - sind Auftritte in Quiz-Shows im Fernsehen. Während ihre Kinder Hausaufgaben machen, könnten der Duke und die Duchess of Sussex das Lexikon studieren oder mit einem Wissensspiel wie "Trivial Pursuit" ihre Kenntnisse in verschiedenen Fachbereichen erweitern. Jeder Aufritt im Fernsehen beschert schließlich Aufmerksamkeit und erhält den Markenwert.

Der Thronfolger Prinz William und sein Bruder Harry mit ihren Ehefrauen Meghan Markle und Catherine, Princess of Wales (v. l. n. r.)

Und wer weiß? Ein erfolgreicher Auftritt bei "Wer wird Millionär" könnte sogar etwas Geld in die Kasse spülen. Leider würde aber auch die Million keinen allzu großen Teil der laufenden Kosten decken. Das Forbes-Magazin behauptet unter Berufung auf Sicherheitsexpertinnen und -experten, allein der Personenschutz ihrer Familie könnte Harry und Meghan zwei bis drei Millionen US-Dollar im Jahr kosten. Das Paar wollte die Summe auf Anfrage von Forbes nicht kommentieren.

4. Der Durchbruch im Reality-TV

Schon viele berühmte Familien, die Geld brauchten, öffneten die Türen ihrer Häuser, Villen und Cabriolets für Kamerateams von Privatsendern. Auch Harry und Meghan könnten es ihnen gleichtun. Wie der Erfolg ihrer Dokumentation "Harry & Meghan" sowie der Netflix-Serie "The Crown" über das britische Königshaus zeigt, ist das weltweite Interesse an europäischen Royals unvermindert groß.

Im Januar erscheinen die Memoiren von Prinz Harry weltweit unter dem Title "Spare" ("Reserve")

Meghan bringt das nötige Schauspieltalent mit, Harry ist es gewöhnt, seit jeher im Licht der Öffentlichkeit zu stehen. Das aber mit schlimmen Konsequenzen: Seine Mutter Prinzessin Diana, in Deutschland vielen noch immer bekannt als Lady Di, kam bei einem Autounfall in Paris ums Leben, verfolgt von Paparazzi. Das erklärt auch die möglicherweise hohen Kosten für den Personenschutz des Dukes und der Duchess of Sussex: Harry gab in der Dokumentation immer wieder an, seine Frau und seine Kinder vor dem Schicksal seiner Mutter bewahren zu wollen. Auch deshalb zog sich das Ehepaar 2020 aus dem königlichen Leben zurück - und muss seitdem finanziell auf eigenen Beinen stehen.

5. Eine ganz besondere Karriere im Bankenwesen

Vielleicht könnte man den gerade erzielten TV-Erfolg auch mit einer besonderen Karriere im Finanzsektor verbinden: Als maskierte Bankräuber könnten Harry und Meghan ihre Anonymität wahren und viel Geld verdienen - natürlich ganz legal, als Actionserie fürs Fernsehen oder als großes Leinwandspektakel für Hollywood. Die Hälfte aller Einnahmen könnten sie dem guten Zweck zukommen lassen. Mit ihrer "Archewell Foundation" unterstützen sie bereits vielerlei wohltätige Zwecke, von Suppenküchen bis hin zu Forschungsvorhaben über Altruismus an der renommierten US-amerikanischen Stanford University. Meghan setzt sich außerdem in der Öffentlichkeit gegen Rassismus ein - sie und ihr Mann warfen auch dem britischen Königshaus immer wieder Rassismus vor.

In der Netflix-Dokumentation "Harry & Meghan" zeigte sich das Paar von einer intimeren Seite

So ein Auftritt als Bankräuberin und Bankräuber würde vielleicht auch im Buckingham Palace in London für einiges Kopfschütteln sorgen - für Harry und Meghan mag das ein Pluspunkt sein. Und wäre das nicht ein wunderbarer Spielfilm? Eine Neuauflage von "Thelma & Louise" - nur dieses Mal mit royalem Charme: Ein "Harry & Meghan" der ganz anderen Art.