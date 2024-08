Harris sammelt eine halbe Milliarde Dollar

Idealismus reicht nicht, um in den USA ins Weiße Haus einzuziehen. Dazu ist viel Geld nötig, das kein Kandidat aus eigener Tasche zahlen kann und will. Nur wer genügend finanzielle Unterstützung in Form von Spenden bekommt, hat eine Chance auf den Sieg. Das Wahlkampfteam von Kamala Harris hat nun beindruckende neue Zahlen veröffentlicht: Seitdem die Demokratin und Vizepräsidentin vor einem Monat offiziell ihren Hut in den Ring geworfen hat, sprudeln die Einnahmen.

Innerhalb von gut vier Wochen seien 540 Millionen (rund 482 Millionen Euro) Dollar für den Präsidentschaftswahlkampf zusammengekommen, teilte ihr Team mit, also mehr als eine halbe Milliarde."Das ist die höchste Summe, die jemals für eine Präsidentschaftskampagne in dieser Zeitspanne gesammelt wurde", sagte Wahlkampfmanagerin Jen O'Malley Dillon.

Allein 82 Millionen Dollar seien während des Parteitags der Demokraten zusammengekommen, der von Montag bis Donnerstag in Chicago abgehalten wurde und auf dem Harris offiziell nominiert wurde. Die größte Unterstützung habe es nach der Rede von Harris am Donnerstagabend gegeben.

Interessante Wählergruppen besonders spendenfreudig

Nach Angaben der Demokraten haben viele junge Leute und vor allem Frauen Geld für Harris gegeben, die als wichtige Wählergruppen der Partei gelten. Ein Drittel aller Spenden stamme von Erstspendern, teile das Team der Demokratin mit. Dies deute darauf hin, dass Harris breite Unterstützung bei der Basis der Partei genieße. Zwei Drittel der Erstspender seien Frauen, so das Team weiter. Die Zahlen können zunächst nicht unabhängig überprüft werden, sondern erst, wenn das Wahlkampfteam seinen offiziellen Finanzbericht bei der zuständigen Behörde einreicht.

Kontrahent Donald Trump von den Republikanern, eigentlich auch ein gewiefter Spendensammler, fällt im Wettlauf ums Geld der Unterstützer derzeit zurück. Das Trump-Team gab Anfang des Monats bekannt, im Juli 138,7 Millionen Dollar eingenommen zu haben (das sind gut 124 Millionen Euro) - weniger als Harris allein in der ersten Woche ihrer Präsidentschaftskandidatur gesammelt hat. Insgesamt hat Trump derzeit nach Angaben seines Team 327 Millionen US-Dollar in seiner Wahlkampfkasse, umgerechnet also rund 292 Millionen Euro.

