Hans Posse: Hitlers Manager für Raubkunst

Mit Bleistift schreibt er in kleine Büchlein, flüchtige Notizen, kryptisch wie ein Reisetagebuch. Dazwischen: Einträge mit blauem Füllfederhalter, Kürzel über wichtigen Personen, Skizzen von Gemälden alter Meister, die er begutachtet hat. Ab Juli 1939 ist der Dresdner Museumsdirektor Hans Posse (auf dem Titelbild dieses Artikels ganz links zu sehen) in geheimer Mission unterwegs. Hitler persönlich hat ihn zum "Sonderbeauftragten" für das geplante Führermuseum in Linz ernannt.

Am 5. Juli startet Posse seine erste Inspektionsreise. Er fährt im Schlafwagen nach München, wählt im "Führerbau", der zunächst als Depot für die Raubkunst dient, erste Gemälde aus und reist Tage später nach Linz in Österreich, der Heimatstadt Adolf Hitlers. Dort trifft er die örtliche Gauleitung, wie er akribisch in seinem Notizbuch auflistet, das er immer bei sich trägt.

Hitlers Reichskanzlei hat vorab telegraphiert, man solle ihn tatkräftig vor Ort unterstützen. "Hitler hatte ihn mit ungeheuren Befugnissen ausgestattet", sagt Susanna Brogi, die Leiterin des Deutschen Kunstarchivs in Nürnberg, wo die geheimen Reisetagebücher lagern und ausgewertet wurden. "Posse wusste, wie man sich in Kreisen der Museumsleute bewegen musste. Und er hat persönlich die NS-Elite kennengelernt."

Das Team, das die Tagebücher von Hans Posse transkribiert, kommentiert und online gestellt hat (v.l.n.r.): Frederike Uhl, Susanna Brogi und Juliane Hamisch

Hitlers Chefeinkäufer für Kunst

Am 10. Juli 1939 geht es weiter nach Wien. Dort besichtigt er das österreichische Zentraldepot der bereits beschlagnahmten Kunstwerke aus jüdischem Eigentum. 1938, sofort nach dem "Anschluss" Österreichs an das Deutsche Reich, sind bereits tausende von Gemälden von der Gauleitung der NSDAP konfisziert worden. Vieles stammt aus "arisiertem" jüdischen Kunstbesitz. "Über 8000 Stück", notiert Hans Posse mit seiner krakeligen, schwer lesbaren Schrift unter diesem Datum.

Die Notizbücher sind wichtig für seine Buchhaltung. Alles rechnet er akribisch mit der Reichskanzlei in Berlin ab: Zugfahrten, Einladungen von Geschäftspartnern, Eintrittsbilletts zur "Großen Kunstausstellung im Münchner Haus der Kunst, Trinkgelder. Als Hitlers Chefeinkäufer steigt Hans Posse nur unter feinster Adresse ab: Hotel Ritz in Paris, Grand Hotel in Krakau. Teure Lederhandschuhe (29 Reichsmark, RM), Pralinés oder seine geliebten Zigarren sind sein Privatvergnügen, das begleicht Posse preußisch korrekt aus eigener Tasche. Martin Bormann, Hitlers persönlicher Adjutant, hat ihm vorab 10.000 RM für Reisespesen ausbezahlt.

Hans Posses Schrift auf einem seiner Diensttagebücher

Auf seinen Reisen von Juli 1939 bis Herbst 1942 führt Chefeinkäufer Posse penibel Buch. Fünf dieser Reisekladden und ein Diensttagebuch konnten drei Jahre lang für ein Forschungsprojekt am Germanischen Nationalmuseum ausgewertet werden: ein kunsthistorischer Schatz, der jetzt digital einsehbar ist. Und eine wichtige Quelle für die Erforschung der Nazi-Raubkunst, die durch den Fall Gurlitt 2013 spektakulär in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist.

Manager der NS-Museumspolitik

Für Hitlers Traum, auch als großer Förderer der Kunst in die Geschichte einzugehen, war Posse der richtige Mann. Seine Ambitionen, Maler zu werden, schlug er sich während des Studiums der Kunstgeschichte in Wien schnell aus dem Kopf. Seine Bilder genügten seinen Qualitätsansprüchen nicht. Eine biografische Parallele, die er mit dem gescheiterten Kunstmaler Adolf Hitler gemeinsam hat.

1910 wird der 31-Jährige Posse zum Direktor der altehrwürdigen Staatlichen Gemäldegalerie in Dresden berufen. Schnell macht er sich einen Namen: Ambitioniert erweitert er die museumseigene Sammlung, setzt sich für die aufkommende moderne Malerei ein und fördert Künstler wie Oskar Kokoschka. 1922 stellt er als Kunstkommissar den von der konservativen Kunstpolitik verschmähten Maler im Deutschen Pavillon auf der Biennale in Venedig aus.

Trotz massiver Anfeindungen der örtlichen NSDAP bleibt er bei der Ankaufspolitik für Dresden seiner Maxime treu. Viele, später von den Nazis als "Entartete Kunst" diffamierte Kunstwerke stellt er aus, selbst die Zwangspensionierung im März 1938 nimmt er in Kauf. Dass Hitler den umstrittenen Museumsmann als Emissär für die Sammlungsankäufe des geplanten Führermuseums auswählt, ist mehr als erstaunlich.

Im Visier: Jüdische Kunstsammlungen

Drei Jahre lang, von 1939 bis 1942, reist Posse als Chefeinkäufer für den "Sonderauftrag Linz" durch die von den Nazis besetzen Länder. Nach seinen Maßgaben gehen hochkarätige Gemälde, wertvolle Skulpturen und Porzellansammlungen als "Führerzuteilung" in Museumsbestände über, erzählt Birgit Schwarz, als Kunsthistorikerin im Forschungsteam dabei.

Allein im Zentraldepot Wien lagern Kunstschätze in Millionenwerten: Geraubt und beschlagnahmt von angesehenen jüdischen Familien wie Rothschild, Gutmann, Pollak, Goldmann, Wolf. Hans Posse notiert alles bis ins kleinste Detail. Seine Reisekladden seien daher ein Schlüsseldokument zum NS-Kunstraub, so Posse-Expertin Schwarz im DW-Interview: "Die Edition zeigt, dass und wie Posse, der in Hitlers Augen beste Museumsmann Deutschlands, zum zentralen Manager der Museumspolitik Hitlers wurde."

Posse war als europaweit anerkannter Museumsmann bestens vernetzt, die Kontakte zu Kunstsammlern verschaffte ihm der Berliner Hans Haberstock, der ihn auch als Emissär bei Hitler ins Gespräch gebracht hatte. "Haberstock war von Beruf zwar Kunsthändler, aber er hat auch in anderen Funktionen für Hitler persönlich gearbeitet" sagt Birgit Schwarz im DW-Interview. "Und er hatte eine Schlüsselfunktion in Bezug auf die Verwertung der sogenannten 'Entarteten Kunst'".

"Entartete Kunst": Wie Hitler und die Nazis Kunst diffamierten Entartete Kunst Als "entartete Kunst" bezeichneten Adolf Hitler und die Nationalsozialisten Kunstwerke der Moderne, deren Stil, Künstler oder Sujet ihnen nicht genehm waren. Die Nazis beschlagnahmten solche Kunstwerke ab 1937 aus deutschen Kunstmuseen. In einer Wanderausstellung wurde "entartete Kunst" vor Publikum an den Pranger gestellt. Hier besichtigen Goebbels und Hitler die Original­ausstellung in München.

"Entartete Kunst": Wie Hitler und die Nazis Kunst diffamierten Hitler und die Kunst Hitler mochte die Romantik sowie Malerei des 19. Jahrhunderts, bevorzugt ländliche Idyllen. In seiner Privatsammlung fanden sich z.B. Werke von Cranach, Tintoretto und Bordone. Hitler wollte sich in seinem Ruhestand - analog zu seinen Vorbildern Ludwig I. von Bayern und Friedrich dem Großen - selbst einer Kunstsammlung widmen. Sie sollte in Linz an der Donau im "Führermuseum" gezeigt werden.

"Entartete Kunst": Wie Hitler und die Nazis Kunst diffamierten Die Enteignungen Die Nationalsozialisten waren nicht die Ersten, die Avantgarde-Künstler verfemten, aber sie gingen einen Schritt weiter, indem sie ihre Werke aus den Kunsthäusern verbannten. Über 20.000 Werke ließen die Machthaber 1937 aus 101 staatlichen deutschen Museen abtransportieren. Alles, was den Nazis als nicht erbaulich für das deutsche Volk erschien, wurde abtransportiert.

"Entartete Kunst": Wie Hitler und die Nazis Kunst diffamierten Hitlers Nationalstil Abstrakte Kunst hatte in Hitlers “Nationalstil” nichts verloren. Das machte auch die “Große Deutsche Kunstausstellung” klar, die am 18.7.1937 in München die traditionellen Landschafts-, Historien- und Aktmalereien u.a von Fritz Erler, Hermann Gradl oder Franz Xaver Stahl zur Schau stellte. Je näher das Sujet der realen Vorlage kam, umso schöner war sie in den Augen des Führers.

"Entartete Kunst": Wie Hitler und die Nazis Kunst diffamierten Was als entartet galt Sogar unter seinen Untergebenen herrschte große Unsicherheit darüber, welche Künstler Hitler akzeptierte. Klarheit brachten die Große Deutsche Kunstausstellung 1937 und die zeitgleiche Ausstellung "Entartete Kunst" in den Münchner Hofgarten-Arkaden. Verfemt wurden Kunstschaffende der Moderne, darunter Max Beckmann, Otto Dix, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Ernst Ludwig Kirchner und Max Pechstein.

"Entartete Kunst": Wie Hitler und die Nazis Kunst diffamierten Entartete Kunst auf Tournee Die Ausstellung "Entartete Kunst" zeigte 650 konfiszierte Kunstwerke aus 32 deutschen Museen. Sie setzte die Exponate mit Zeichnungen von geistig Behinderten gleich und kombinierte sie mit Fotos verkrüppelter Menschen, die bei den Besuchern Abscheu und Beklemmungen erregen sollten. Über zwei Millionen Besucher sahen die Schau, die in verschiedenen Städten gezeigt wurde.

"Entartete Kunst": Wie Hitler und die Nazis Kunst diffamierten Rechtsgrundlagen Das "Gesetz über Einziehung von Erzeugnissen entarteter Kunst" vom 31.5.1938 legalisierte rückwirkend den entschädigungslosen Einzug der Kunstwerke. Nach Kriegsende behielt das Gesetz seine Gültigkeit, es habe lediglich Staatsbesitz umverteilt, beschieden die Alliierten. Werke, die Nazis als "entartete Kunst" aus den Museen trugen, können im Gegensatz zu Raubkunst bis heute frei gehandelt werden.

"Entartete Kunst": Wie Hitler und die Nazis Kunst diffamierten Handel mit "entarteter Kunst" Die beschlagnahmten Werke kamen in Depots in Berlin und ins Schloss Schönhausen. Viele Verkäufe enteigneter Werke wurden durch die vier Kunsthändler Hitlers, Bernhard A. Böhmer, Karl Buchholz, Hildebrand Gurlitt und Ferdinand Möller, durchgeführt. Ein Bestand an ca. 5000 nicht verkauften Kunstwerken wurde am 20.3.1939 von der Berliner Feuerwehr in einer als Übung bezeichneten Aktion verbrannt.

"Entartete Kunst": Wie Hitler und die Nazis Kunst diffamierten Drehscheibe Schweiz 125 Werke waren für eine Versteigerung in der Schweiz vorgesehen. Eine von Hermann Göring und anderen eingesetzte Kommission zur Verwertung der Produkte entarteter Kunst schätzte die Mindestgebote und wählte schließlich die Galerie Fischer in Luzern für die Auktion aus. Diese Auktion fand am 30.6.1939 statt und fand großes Interesse in der ganzen Welt.

"Entartete Kunst": Wie Hitler und die Nazis Kunst diffamierten Viel “entartete Kunst” bei Gurlitt Über 21.000 Werke "entarteter Kunst" waren beschlagnahmt worden. Über die Anzahl, die seitdem verwertet worden sind, herrscht bis heute Uneinigkeit. Je nach Quelle ist die Rede von 6000 bis 10.000 veräußerten Werken. Anderes wurde vernichtet oder verschwand. Hunderte verschollen geglaubter Werke sind in Cornelius Gurlitts Sammlung wieder aufgetaucht. Und haben die Diskussion neu entfacht. Autorin/Autor: Julia Hitz



Schlüsseldokumente für die NS-Raubkunstforschung

Seit 1938 gilt ein generelles Berufsverbot für jüdische Kunsthändler und Galeristen. Viele müssen überstürzt ins Ausland fliehen, ihre Bestände werden rücksichtslos liquidiert und ”arisiert”. Allein die NS-Finanzbehörde versteigert 16.558 Kunstwerke. Auch davon profitiert Chefeinkäufer Posse. Aber er kauft auch aus nicht-jüdischem Kunstbestand im europäischen Kunsthandel.

In Hitlers Auftrag reist er nach Venedig, Florenz, Paris, Warschau und Krakau, um vor allem historische Gemälde für Linz aufzukaufen: Meisterwerke von Tizian, Raffael, Canaletto, Rubens, Rembrandt, Van Dyk im Millionenwert. Nach Kriegsende im Mai 1945 werden die alliierten Truppen vieles davon im Salzbergwerk von Altaussee sicherstellen und in den "Central Collecting Point" nach München transportieren.

US-Soldaten liefern Kunstwerke beim Central Collecting Point in München an

Der Nachlass von Hans Posse, der 1942 an Krebs starb, ging verloren. Durch Zufall sind seine privaten Reisetagebücher in den 1980er Jahren aufgetaucht, berichtet Susanna Brogi. "Es handelt sich astrein um ein politisches Dokument", so Brogi. Nach ihrer Einschätzung ist Hans Posse ein williger Vollstrecker von Hitlers Wünschen gewesen: "Eine große Sammlung aufzubauen als Museumsmann, und auf alles Zugriff zu haben, was man dafür ankaufen wollte, das hat ja einen großen Reiz. Das Erschütternde ist vielleicht die Emotionslosigkeit, wenn wir diese Dokumente ansehen, wie hier Zeitpunkte, Namen, Orte und Werke aneinander gereiht werden."

Alles ist jetzt digitalisiert und im Internet weltweit einsehbar: Eine wichtige historische Quelle, nicht nur für Kunsthistoriker und Provenienzforscher. Die Notizen von Posse belegen, dass neben der Skrupellosigkeit der Raubkunst-Beschaffung auch die Gier der Museumsdirektoren im "Dritten Reich", ihre Bestände mit wertvoller Kunst aufzustocken, keine Grenzen kannte. Manche "Führerzuteilung" aus dieser Zeit lagert bis heute in den Depots.